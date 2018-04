TMW RADIO - Ceccarini: "Neymar al PSG crea una catena, ma Dybala resta"

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il consueto punto sulle trattative più caldo ai microfoni di TMW Radio nell'appuntamento "Dietro le quinte": "Matic ormai è dello United, ma si era già capito che l'ipotesi Juve si sarebbe affievolita, anche per la volontà del giocatore. Matuidi davanti a tutti, ma c'è anche Emre Can. N'Zonzi invece è l'uomo della clausola, che la Juve non vorrebbe però pagare. Credo che saluterà Lichtsteiner, se parte qualcuno. Mi pare che in casa Barcellona abbiano tutti perso le speranze per Neymar, che andrà al PSG e creerà un effetto catena con situazioni di mercato interessanti. Griezmann potrebbe essere il dopo-Neymar. Vedo lui o Mbappé, che però per me costa troppo. Dybala sarà un oggetto del desiderio blaugrana, ma la posizione della Juve è forte e decisa: resta. Non credo che la Roma rilanci fino a 40 milioni per Mahrez. Altrimenti potevano tenersi Salah. Cuadrado piace al Milan, ma farei attenzione anche alla Roma: la sua partenza sarebbe più facile se la Juve chiudesse Keita. Sono convinto che i bianconeri abbiano sondato Kroos, e non mi sentirei di escludere del tutto questa trattativa. Non so cosa si muova nell'attacco del Milan: Belotti ad esempio è convinto di voler rimanere al Toro, Aubameyang vorrebbe venire via ma manca la quadra, Diego Costa sarebbe il colpaccio ma c'è l'Atletico, anche se questi ultimi hanno il mercato bloccato. Per l'esterno d'attacco piace El Ghazi del Lille. Il Milan non ha fretta su Kalinic, che la Fiorentina valuta 30 milioni. Per la porta del Napoli Karnezis è l'ipotesi più probabile assieme alla conferma di Sepe. Pavoletti resterà a Napoli almeno fino al playoff di Champions. Zinchenko piace ai partenopei, che vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Vecino farà le visite con l'Inter martedì, mentre i nerazzurri credo chiuderanno per Dalbert con il Nizza a metà settimana per 20 milioni circa. Perisic sarebbe fondamentale per l'Inter, ma se vuole andare e arriva un'offerta monstre lo devono far andare".