TMW RADIO - Ceccarini: "Roma, Schick per il dopo-Salah. Inter su Keita"

© foto di Federico De Luca

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervistato da TMW Radio nel corso del consueto appuntamento "Dietro le quinte", ha parlato così delle ultime manovre delle big italiane: "Al momento vedo Schick più vicino alla Roma che alle altre pretendenti, soprattutto perché Sampdoria e Juventus ieri non si sono accordate. L'offerta dei giallorossi è più alta di quella dei bianconeri. E' difficile capire però cosa accadrà e anche cosa stia pensando lo stesso giocatore. Ci sono, d'altronde, anche alcune squadre straniere. La domanda da farsi è: Schick ora chiuderà con la Roma o aspetterà ancora?".

Se Schick dovesse arrivare alla Roma, i giallorossi prenderebbero anche un sostituto di Salah?

"No, sarebbe proprio Schick il sostituto di Salah. E se la Roma riuscisse ad acquistarlo non avrebbe certo la forza economica per prendere un esterno con queste caratteristiche. I soldi di Mahrez verrebbero utilizzati per Schick".

In difesa la Roma farà qualcosa?

"Se sarà fatto un grande investimento in attacco, a meno di occasioni dell'ultimo minuto, la difesa potrebbe restare così".

Skorupski può partire?

"Vediamo. La Roma dovrà fare delle valutazioni anche riguardo ai portieri e se arriverà un'offerta interessante sarà sicuramente presa in considerazione. Ora però i giallorossi sono concentrati sull'acquisto dell'esterno d'attacco, Schick in primis".

Che ne sarà invece di Jovetic?

"Piace molto alla Lazio, anche se i biancocelesti non possono garantirgli uno stipendio da quattro milioni di euro. A Inzaghi piace anche Niang del Milan, ma tutto ruota intorno alla vicenda Keita. Io, in tal senso, credo che l'Inter sia molto interessata all'attaccante della Lazio".

La difesa nerazzurra si rinforzerà?

"Sì, le piste calde al momento sono quelle che portano a Mangala e a Mustafi. Attendiamo novità a breve".

Il Milan farà un ulteriore sforzo sul mercato?

"Mi aspetto un nuovo centrocampista per Montella. Potrebbe essere questo il colpo finale dei rossoneri sul mercato".