TMW RADIO - Ceccarini: "S. Inzaghi alla Juve solo in caso di un nuovo ciclo"

© foto di Giacomo Falsini

Futuro Reina?

Non penso ci saranno novità nei prossimi mesi, la situazione per ora è la stessa. È molto difficile che lo spagnolo possa rinnovare il contratto e il Napoli si sta muovendo anche su altri profili. I nomi sono sempre Leno e Rulli, con quest'ultimo in cima alle preferenze del club.

De Vrij?

Bisognerà capire la situazione legata alla clausola, da lì in poi eventualmente la Juventus valuterà il da farsi. In difesa c’è anche Howedes. Il prossimo mercato estivo dei bianconeri non può essere ancora partito, i segnali forti per ora sono sul centrocampo, Emre Can in primis”

Rapporto Paratici-Simone Inzaghi.

Paratici non fa solo le trattative insieme a Marotta, ma va personalmente a visionare anche i giocatori e il lavoro degli allenatori. È chiaro c’è molta stima per Simone Inzaghi. Se un domani si dovesse aprire un nuovo ciclo senza Allegri, penso che il profilo di Inzaghi verrebbe preso in grande considerazione.