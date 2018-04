TMW RADIO - Ceccarini: "Samp-Roma, incontro informativo per Schick"

Consueto appuntamento su TMW Radio con le ultime di mercato di Niccolò Ceccarini nel corso del programma "Dietro le quinte in pillole":

Incontro fra Monchi e Pradè per Schick?

"Credo che quello di ieri sia stato un incontro esplorativo. La Roma, avendo questa cosa bloccata con Mahrez, si sta rivolgendo su altre piste. Questa chiacchierata penso sia stata informativa. Penso che l'Inter sia in netto vantaggio per Schick. Tutto però è legato al discorso centravanti per la Samp. Vediamo se davvero Zapata può rappresentare l'alternativa principale. Resta da capire quando può concludersi l'affare. Se ci fosse stata la partenza di Eder subito verso la Samp penso che l'operazione si sarebbe potuta chiudere subito".

Difesa della Roma?

"Si dovrebbe muovere qualcosa. Si è fatto tanto parlare soprattutto di questi movimenti in difesa e sembrava che dovesse arrivare Foyth dell'Estudiantes o eventualmente anche Nastasic. Poi è calato il sipario poi non c'è stato più nessun movimento che abbia potuto rilevare la presenza della Roma sul mercato per un difensore".

Se parte Keita l'unica soluzione è la Juventus? Chi sarà il suo sostituto?

"Brahimi è il giocatore che la Lazio vorrebbe a tutti i costi se parte Keita. Sempre ammesso che parta. Perchè Lotito ha detto che Keita potrebbe anche rimanere perchè la mette sul principio. Si tratta di fare una scelta perchè Keita vuole andare alla Juve, il problema che se i bianconeri rimangono sui 15 milioni di euro questa trattativa non può decollare".

Ipotesi Lazio per Paletta?

"Paletta mi sembra si stia orientando verso il Fenerbahce. Il mercato della Lazio non è facile da decifrare perchè il fatto di Keita, De Vrij e Biglia ha tenuto fermo il mercato".

Nuovi innesti per il Napoli?

"Credo che in questo momento non ci siano grandi margini per poter fare quel tipo di operazioni che vuole fare il Napoli. I partenopei vorrebbero Chiesa ma la Fiorentina lo definisce incedibile. Il Napoli potrebbe essere interessato a Keita, giocatore giovane che può ancora migliorare con un ingaggio contenuto. Io penso che il Napoli, se fa qualcosa, possa arrivare a Zincenko in prestito con diritto di riscatto".

Candreva?

"L'Inter non lo vuole cedere, bisogna vedere l'offerta che arriva. Il tempo stringe e poi chi prendi in quel posto? Secondo me ha solo una soluzione: dovesse andar via Candreva potrebbero lanciarsi su Karamoh del Caen".

Obiettivi a centrocampo per il Milan?

"Renato Sanches in questo momento direi di no. Non ci sono prospettive e apertura da parte del Bayern. L'obiettivo è Kalinic ma penso che a centrocampo il Milan non abbia carenze".