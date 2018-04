TMW RADIO - Ceccarini: "Tris di colpi per l'Inter. Verdi-Napoli, ci siamo"

© foto di Giacomo Falsini

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, ha fatto il suo consueto punto di mercato sulle squadre di Serie A: "Lunedì sarà il giorno decisivo per Simone Verdi al Napoli. Gli azzurri sono cautamente ottimisti e, se tutto va come deve, martedì ci saranno le visite. Il trasferimento dovrebbe costare 20 milioni, bonus compresi, una cui percentuale spetterà al Milan. Cessioni Napoli? C'è una richiesta ufficiale del Sassuolo per Maksimovic, mentre SPAL e Crotone si muovono per Tonelli. Giaccherini è invece nel mirino di Chievo e Atalanta. Il futuro dei due difensori è però legato: se ne parte uno, l'altro resta. Inter? Lunedì farà le visite Lisandro Lopez, che arriverà dal Benfica in prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri stanno lavorando poi col Barcellona per il prestito di Rafinha, anche se le cifre per il riscatto finora sono molto alte. Credo che l'Inter potrebbe fare uno sforzo e arrivare fino a 25 milioni, il giocatore vuole il trasferimento e credo che arriverà la fumata bianca. Ramires è infine il terzo colpo che vogliono fare i nerazzurri. Il brasiliano è in uscita, ma il Jiangsu deve prima trovare un'alternativa. Roma? Potrebbe partire Bruno Peres, obiettivo di Benfica e Galatasaray. Se arriva un'offerta da 12-13 milioni, la Roma può dire di sì. In entrata Darmian resta un nome caldo, anche se più per giugno che per gennaio. Juventus? Ha già una rosa superiore rispetto a quella del Napoli. Il colpetto potrebbe essere anticipare l'innesto di Emre Can di qualche mese. Per il resto i bianconeri sono messi molto bene. Anche davanti, nonostante l'infortunio di Dybala, hanno tanti giocatori di livello. Se dovesse arrivare Emre Can, la Juventus dovrà fare una valutazione con Marchisio, che rischierebbe di trovare pochissimo spazio".

