TMW RADIO - Ceccarini: "Vedo Schick possibile all'Inter. Juve ora su Keita"

© foto di Giacomo Falsini

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il solito punto sulle trattative più calde ai microfoni di TMW Radio, all'interno del consueto appuntamento "Dietro le quinte": "Credo che il Leicester ancora non abbia dato aperture alle trattative con la Roma per Mahrez. Se non arrivano a 40, gli inglesi non cedono. Thiago Silva era un'idea nata e finita lì quando è arrivato Douglas Costa, non ci sono più posti da extracomunitari nella Juve. Domani Dalbert arriva a Milano, martedì farà le visite: è operazione da 20 milioni, da capire se con futura rivendita o no. La stessa giornata di martedì potrebbe essere quella buona per Emre Mor, che arriverà ad un prezzo intorno ai 15 milioni, anche se è da capire quale sarà la formula del prestito. Su Schick vedo l'Inter in pole position: avrebbe più spazio rispetto al PSG, ora addirittura in esubero di attaccanti. Ci sono buone possibilità che diventi nerazzurro, anche perché la Juve sta dirottando le attenzioni su Keita. Arrivando Sneijder al Nizza alla Fiorentina arriverà il via libera per Eysseric. So che la Viola vuole rinnovare il contratto a Badelj, ma lui non ci sente ancora. Leggo ottimismo in una possibilità di rinnovo tra Belotti e Torino, con adeguamento: segnale positivo per i granata. Paletta potrebbe tornare ad essere un'ipotesi concreta per la Fiorentina, dato che il Torino ha virato su altri fronti. I granata vogliono prendere Donsah. Brahimi è il sogno nel cassetto della Lazio. Sul Napoli dico che ancora non c'è alcun aggiornamento su Zinchenko. In uscita non si muove nessuno fino al playoff di ritorno con il Nizza".