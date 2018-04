TMW RADIO - Napoli-Inglese, conferme per gennaio. Poi un terzino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il direttore di 'TMW Radio' Niccolò Ceccarini, attraverso il suo profilo twitter, ha fatto il punto sul calciomercato di gennaio sul Napoli. Conferme per Roberto Inglese, già di proprietà dei partenopei ma in prestito al Chievo Verona, che dovrebbe sbarcare a Castel Volturno con sei mesi di anticipo rispetto agli accordi estivi.

Per la difesa invece, in sostituzione dell'infortunato Ghoulam, il primo nome è quello di Sime Vrsaljko.