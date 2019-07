© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Sheffield United ha annunciato l'arrivo del difensore Phil Jagielka. Per l'ex Nazionale inglese è un ritorno a casa: aveva lasciato il club nel 2007 per giocare con l'Everton. dove è rimasto per 12 stagioni. Un acquisto a costo zero, perché il suo contratto con i Toffees era terminato il 30 giugno.