Accelerazione Inter per Conte. Marotta e Ausilio lavorano su Chiesa, De Paul, Rakitic, Barella e Danilo. Icardi, partenza non così scontata. La Roma su Gasperini

L’attesa è quasi finita. Presto il futuro di Conte sarà chiaro. Lo scenario si sta delineando. L’ipotesi Juve si è decisamente raffreddata nelle ultime ore anche perché il presidente Agnelli non è convinto fino in fondo del suo ritorno. La possibilità di un addio di Allegri resta concreta. Solo che la Juventus al momento non ha ancora individuato il profilo giusto per eventualmente sostituirlo. Guardiola è una pista complicatissima, stanno salendo le quotazioni di Deschamps ma attenzione anche a Pochettino. La verità è che questa è la fase delle riflessioni e valutazioni. Chi invece sta spingendo forte su Conte è proprio l’Inter. Già da tempo il club nerazzurro si è mosso per capire i margini di manovra sull’ex tecnico della Nazionale. E ha trovato le risposte che cercava per andare avanti nella trattativa. Il progetto è quello di alzare ancora il livello e provare a vincere lo scudetto già dal prossimo anno. L’ultimo trionfo è stato nel 2010 e stiamo parlando di un’annata magica per i colori nerazzurri, con Mourinho al comando della nave arrivata a destinazione con lo storico triplete campionato, Coppa Italia e Champions League. Marotta e Ausilio hanno già stabilito il piano di rafforzamento della squadra. Chiesa o De Paul per l’attacco, Barella o Rakitic per il centrocampo, Danilo per la difesa, senza tenere conto dell’arrivo a parametro zero di un giocatore come Godin. È evidente che rimangono dei punti interrogativi relativi a Perisic e Icardi. Il croato con ogni probabilità andrà via, la partenza di Maurito non è cosi scontata. Chi vorrà Icardi dovrà presentarsi con una grandissima offerta. I piani e le strategie sono chiari. Lo sprint è lanciato, rimane uno spiraglio per la pista estera, ma, salvo colpi di scena il futuro di Conte sarà in Italia. E arrivo alla Roma, che fino all’ultimo, pur sapendo che fosse difficile, ha provato a strappare un si al tecnico leccese. Svanita ora questa ipotesi, tornano forti due opzioni: Sarri e Gasperini. Il primo è legato da un contratto di altri due anni con il Chelsea, ha raggiunto Il piazzamento Champions e la finale di Europa League. Difficilissimo che possa lasciare Londra, anche se non è una situazione da sottovalutare, visto che con lo spogliatoio quest’anno c’e stata qualche frizione. Ma come ho detto altre volte, chi è monitorato da tempo è Giampiero Gasperini. La verità è che se arriva quarto resta un altro anno a Bergamo. In caso opposto potrebbe anche valutare di lasciare l’Atalanta. E allora ecco che la Roma diventerebbe una grande occasione. Le prossime tre partite saranno fondamentali per capire definitivamente la situazione. C’e anche un’idea Giampaolo. Il tecnico della Samp vuole alzare ulteriormente l’asticella ed è pronto a considerare altre possibilità. A oggi è facile ipotizzare un futuro lontano da Genova. Il suo lavoro è apprezzato, per cui occhio anche a questa pista.