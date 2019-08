Allarme conti in rosso per la Juventus: Dybala deve andare! Convinto il Tottenham per 70 milioni, ma… Lukaku forza l'addio, c’è solo l’Inter: il Manchester United spinge per uno tra Llorente e Mandzukic

E’ saltato Dybala al Manchester United, un po’ perché Dybala stesso non si è mostrato così partecipe alla prospettiva, e un po’ soprattutto perché il rischio di risarcimento danni sull’annosa questione della rottura unilaterale del contratto con la società che ne deteneva i diritti d’immagine ha spaventato gli inglesi, che cercavano una soluzione e hanno trovato un altro problema.

Ma la notizia è che: Dybala deve andare! Altro che Lukaku o non Lukaku (comunque scelto da Paratici): la questione è che la plusvalenza su Dybala è essenziale per la Juventus, diremmo vitale, per non rischiare di far precipitare i conti della Juve sotto le sanzioni da financial fair-play. Solo sulla Joya è possibile ascrivere una plusvalenza importante, mentre nel frattempo si raccoglie quello che è possibile. Del resto è così che si spiega lo scambio Cancelo-Danilo: due mesi fa la Juve rifiutò seccamente dal City l’inserimento di Danilo nell’affare; due mesi dopo è stata costretta ad andare a Canossa vicino Manchester, e accettare una valutazione davvero minima - nei bilanci verrà scritta una plusvalenza di 20 e più milioni sul portoghese grazie a una valutazione di 60 milioni che consta di Danilo + 28 milioni, ma ci vuole davvero del coraggio a valutare ancora 30 milioni due anni dopo un panchinaro deludente come Danilo (che poi magari alla Juve esploderà, ma non è questo il punto). Alla fine la valutazione su Cancelo è di circa 48 milioni reali, ma si sa negli scambi ci si può scrivere quello che si vuole.

Rimane Dybala però: è per questo che Paratici ha chiesto a Frank Trimboli di riportare dentro il Tottenham, stavolta non per tentare Pochettino, ma per invogliarlo all’acquisto del suo connazionale.

Ed è arrivata l’offerta: 70 milioni di € - guarda caso, proprio la valutazione che unici su Tuttomercatoweb vi avevamo anticipato fosse quella data dal Manchester United per l’argentino.

Paratici firmerebbe immediatamente, ma se il munifico Mufc non ha accettato le beghe economiche di Dybala, sembra incredibile pensare che possa farlo l’economicamente scorbutico Tottenham…

La Juve lo farebbe anche il tentativo per Lukaku, arrivasse il cash, ma per il belga c’è per ora solo l’Inter: nuova proposta di offerta da 75 milioni + 5 milioni di bonus. Lo United continua a fare il difficile, ma nel frattempo contatta Llorente e continua la trattativa per Mandzukic, anche slegata da Lukaku, perché le plusvalenze per la Juventus come detto sono vitali, e ci si premunisce con un centravanti se Lukaku andrà ai nerazzurri.

E i soldi di Lukaku, anche se non vitali per il conto economico, comunque servirebbero al Manchester United per chiudere su Bruno Fernandes dello Sporting, su cui il Tottenham pure si è fatto vedere. Anche perché Eriksen è in scadenza, e ormai Pogba non sembra muoversi più per il Real Madrid. Quindi se gli Spurs dovessero fregare lo United, a quel punto non farebbero i difficili a far partire Eriksen direzione Old Trafford, con ulteriore benestare a Lukaku direzione San Siro.

Semplice no? Chiedetelo a Dybala…