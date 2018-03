Allegri-Dybala, aria tesa… Inter, due colpi a gennaio! Schick è un bluff? Ci mancava Infantino, pensiamo al Clasico!

Natale è alle porte. Chiedere almeno un regalo a Babbo Natale è lecito, doveroso, necessario, spesso liberatorio. Come al solito, c’è chi esagera e fa richieste assurde, rovinando lo spirito natalizio. Io ho una supplica molto ambiziosa: sarebbe possibile evitare di parlare dei prossimi Mondiali fino a quando inizieranno? Se la pretesa è troppo “alta”, almeno non discutere solamente di chi parteciperà, no? Ci mancava Infantino, il presidente Fifa… “Un Mondiale senza Italia è tragico”. Ma davvero? Non l’avrei mai immaginato… Siamo IN LUTTO, non abbiamo ancora metabolizzato lo “schiaffo svedese”. Il nome Ventura ci fa sussultare la notte… Pensate che evito, saggiamente, di usare ogni termine che possa far apparire nella mia mente il volto dell’ex CT come “verdura”, “avventura”, “vettura”, “sventura”… Non ho ancora avuto la forza neppure di avvicinarmi all’Ikea…

Insomma, per piacere, basta “pensieri profondi” sulla nostra esclusione dal Mondiale. Babbo Natale pensaci tu…

Non potrà far molto il nostro amico dalla barba bianca nella querelle Allegri-Dybala. Tutti fanno finta che “sia solo un momento di passaggio”, l’impressione è che ci sia molto di più. Io, lo ripeto sempre, sono arciconvinto che i migliori giocatori debbano sempre giocare ma, a questo punto, credo che ci sia dell’altro. Quando gli è stata consegnata la maglia numero “10” bianconera, una responsabilità notevole, si certificava Dybala come presente e futuro della Vecchia Signora. Ora, però, circolano tante voci. IL PSG, oltre a Donnarumma, starebbe pensando a Dybala. Un altro “10” che fa la valigia? Mi auguro di no ma la sensazione è che la possibilità sia concreta, soprattutto se il rapporto Allegri-Dybala non andrà come auspicato dal tecnico… Per fortuna c’è ancora tempo per ricucire lo strappo, siamo anche in clima Buone Feste…

Ho diversi amici giallorossi che continuano a farmi la stessa domanda: Schick è un bluff o no? Oggi lo vedremo contro il Torino, un’altra occasione per dimostrare di essere un giocatore vero. Credo che la convivenza con Dzeko sia complicata. Entrambi sono due centravanti puri, sentono il richiamo della porta, difficile farli coesistere. Ritengo che il ceco sia un potenziale campione ma ne ho visti tanti di potenziali campioni che sono rimasti tali (Balotelli, il primo che mi viene in mente)…

Chi è alla ricerca di campioni, non potenziali, è l’Inter. Circolano due nomi importanti: Mkhitaryan, in uscita dal Manchester United, e de Vrij, in scadenza di contratto con la Lazio. Fossi nell’Inter li prenderei subito ma, state certi, per mettere a segno questo doppio colpo, serviranno due “sacrificati”. Uno è facilmente individuabile (Joao Mario), per il secondo bisogna ingegnarsi…

Chiudo con un pensiero al Clasico, la super sfida tra Real Madrid e Barcellona in programma sabato 23 dicembre… Un’anti Vigilia da sballo… Allora, quest’anno ho visto tante, troppe volte CR7 alzare trofei e segnare gol pesanti. Avendo anche un debole per Messi, spero in una sonora vittoria dei blaugrana… Ops, ho fatto un’altra richiesta a Babbo Natale, sto esagerando…