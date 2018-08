Ancelotti valore aggiunto del Napoli, Emre Can farà la differenza alla Juventus, Inter mercato top, Milan può lottare per la Champions, Milinkovic Savic rinnova con la Lazio fino al 2023

Come ogni estate arriva il momento del gong. Sono passate appena 4 ore dalla chiusura del mercato e l’adrenalina è ancora alle stelle. La prima riflessione che mi viene da fare è che è stato bellissimo, il più entusiasmante degli ultimi anni. E non solo perché è arrivato Cristiano Ronaldo, il più forte giocatore al mondo. È successo un po’ di tutto. Un grande colpo è stato l’arrivo di Ancelotti. Qui De Laurentiis ha fatto una giocata da fuoriclasse. Per sostituire Sarri, ci voleva un allenatore top e Carletto è stata un’operazione formidabile.Ha saputo cogliere il suo desiderio di tornare in Italia. Sul fronte acquisti mi sarei aspettato qualcosa in più. In attacco soprattutto dopo la partenza di Inglese. Gli impegni sono tanti e la stagione è lunga. Seguendo l’ordine cronologico degli eventi, Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato il colpo del secolo. Sui retroscena di come è nata e si è conclusa la trattativa sapete tutto, ma credo che si debba mettere in evidenza il ruolo di Fabio Paratici, uno dei dirigenti giovani più bravi e preparati del calcio italiano. È cresciuto al fianco di Marotta e adesso giustamente si sta prendendo i meriti del grande lavoro fatto. Quanto agli acquisti Emre Can per me vale quasi Ronaldo se si pensa al suo valore e alle condizioni economiche con le quali è arrivato. Passo all’Inter, complimenti ad Ausilio, che ha portato De Vrij e Asamoah a parametro zero, a cui si devono aggiungere Lautaro Martinez (una punta straordinaria) Nainggolan, Politano e Keita. Senza tenere conto del sogno Modric, che poi tanto sogno non era vista la volontà del giocatore di vestire la maglia nerazzurra, Florentino Perez ha fermato tutto ma il tentativo era ben concreto. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Anche senza il croato l’Inter può recitare il ruolo di anti Juventus, insieme a Napoli e Roma. Il Milan dei cambiamenti in corsa, con il passaggio di consegne da Mirabelli e Fassone alla coppia Leonardo-Maldini, può ora lottare per il quarto posto. Higuain e Caldara sono due valori aggiunti. Soprattutto il Pipita, che risolve un problema importante in attacco dove l’anno scorso le cose non sono andate bene. Leonardo non ha stravolto alcune operazioni impostate da Mirabelli e questo gli ha permesso di accorciare i tempi sulla definizione di alcuni colpi in entrata e in uscita. Bakayoko è un giocatore importante, permetterà al centrocampo di alzare ulteriormente il livello. Laxalt e Castillejo daranno una mano importante. Mi è piaciuto anche N’Zonzi, l’ultima “giocata” di Monchi. anche se resta il grande rimpianto di Malcom. Chiudo con una notizia e una considerazione. Il tormentone Milinkovic Savic per ora si è chiuso (anche se il mercato in Spagna chiude il 31 e un occhio al Real va sempre dato). Sergej a breve rinnoverà fino al 2023 con la Lazio e avrà un ingaggio da 3,5 milioni di euro. Sono convinto infine che il tridente Pjaca Simeone Chiesa possa essere la rivelazione di questo campionato.