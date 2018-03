Anche il Paris Saint Germain su Alisson. De Vrji, in Italia c’è solo l’Inter. Chiesa ora vale 60 milioni. Napoli di nuovo su Berardi. Mancini in pole come ct ma perché non Ranieri?

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Alisson, Donnarumma e un’ estate destinata a diventare caldissima, piena di incroci tra Paris Saint Germain e Real Madrid, che ormai lavorano allo scoperto su due dei portieri più forti al mondo. La novità è che anche il club francese si è inserito su Alisson. E non si tratta certo di un’azione di disturbo, ma interesse vero, visto il suo straordinario rendimento. Il primo obiettivo resta sempre Donnarumma (Al-Khelaifi lo insegue da piu’ di un anno) però non è più l’unico. Roma e Milan sono decise a resistere agli assalti ma non sarà facile. Monchi ha già fatto un passo avanti, a breve allungherà e adeguerà il contratto al brasiliano. Una mossa importante, ma che non esclude niente. Real Madrid e Paris Saint Germain possono far saltare il banco in ogni momento. Passo alla Juventus facendo subito una precisazione: De Vrji non è un obiettivo. In passato qualche informazione è stata presa ma il tutto si è fermato lì, il discorso non è mai stato approfondito. C’è Caldara in arrivo e la scelta è stata fatta. In Italia l’Inter è in pole position. Casomai se c’è un giocatore biancoceleste che la Juventus vorrebbe è Milinkovic Savic ma ormai la valutazione è salita alle stelle. Impossibile avvicinarsi ora. E così Marotta e Paratici lavorano per la fascia destra, visto che a fine stagione partirà Lichtsteiner. Darmian è da tenere sotto stretto controllo, tornerebbe volentieri in Italia e la Juventus rappresenterebbe una grande opportunità. Attenzione però anche alla corsia di sinistra. Alex Sandro ha molto mercato soprattutto in Premier League. Dovesse arrivare una super offerta magari una riflessione verrebbe fatta. Il Napoli, dopo aver sognato a lungo Chiesa (che adesso vale 60 milioni di euro) sta virando su altri obiettivi. Giuntoli sta percorrendo strade, che proprio nuove non sono. Una di queste è Keita. Ricordo che a giugno il Napoli aveva praticamente raggiunto un accordo con la Lazio per 30 milioni di euro, poi l’affare per mille motivi non è andato in porto e alla fine l’attaccante senegalese è stato ceduto al Monaco. Un amore che non è mai finito è quello per Berardi. La richiesta di oltre 45 milioni di euro del Sassuolo la scorsa estate ha messo subito l’operazione in salita, ma è ancora una pista da monitorare. Occhio anche a Felipe Anderson, talento e giocate da campione, l’ideale per Sarri. Da tenere sempre presenti anche Verdi, Politano e Castillejo. In tanti in queste ore si stanno domandando chi sarà il ct della Nazionale.La verità è che Mancini alla fine della stagione lascerà lo Zenit. E’ lui il grande favorito (ha già dato da tempo la sua disponibilità), la Figc sta ultimando le valutazioni, Di Biagio si sta ancora giocando le sue chances. A metà maggio dovrebbero esserci novità, anche perchè non si può andare troppo oltre. Il calcio italiano ha bisogno di certezze.Anche Ranieri sarebbe una bella soluzione, lo vedrei bene in questo ruolo. Se ne sta parlando poco, ma la sua carriera è una garanzia. Sinceramente ci farei più di un pensierino…