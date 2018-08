Ancora 48 ore e tutti si affannano: anche chi sembra aver chiuso tutto. 48 ore da vivere con il fiato sospeso...

© foto di Federico De Luca

Siamo ormai alle battute finali e tutti si affannano per rifinire la squadra. Il Milan, è naturalmente, la big più attiva visto che per i problemi societari si è potuta muovere concretamente soltanto un paio di settimane fa. Sono arrivati a Milano Castillejo e Laxalt, entrambe operazioni definite che saranno ufficiali dopo le visite mediche. Castillejo arriva in rossonero in uno scambio con Bacca (che a titolo definitivo fa il percorso inverso) più 19 milioni di euro (prestito con obbligo). E Castillejo sarà una freccia in più a disposizione di Gattuso in avanti, come Laxalt sarà un'alternativa in più dietro (soprattutto visto che Strinic è ancora ai box) che arriva anche lui a titolo definitivo, dopo che di fatto il Genoa ha anticipato il riscatto di Lapadula per poi girarlo in prestito (in questo momento con il Frosinone che spinge molto). Il Milan dovrà corrispondere al Genoa 4 milioni più un po' di bonus. Ma il mercato del Milan potrebbe non essere finito così: bisognerà capire i movimenti a centrocampo (soprattutto).

In arrivo a Napoli, finalmente verrebbe da dire, il portiere a lungo seguito. Alla fine il duello l'ha vinto Ospina, dell'Arsenal. Arriverà in prestito oneroso (da un milione di euro) con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo nel caso in cui si realizzassero condizioni in realtà molto complicate. Alla fine il Napoli ha ottenuto un portiere di esperienza, senza doverlo acquistare: l'unica condizione che il club di De Laurentiis ha preteso per chiudere l'operazione.

Chi ha fatto molto in questo mercato sono Inter e Roma. E che in queste ore aspetta eventualmente non solo di fare qualche cessione ma eventualmente anche qualche acquisto. Il tormentone Modric è arrivato alla conclusione: la dead line è vicinissima. Ora o Florentino accetta di lasciar partire Modric, rispettando il patto (di cui abbiamo parlato a lungo) o continua a tenere la porta chiusa. L'Inter più di quello che ha fatto non può fare, non solo per Modric, nel mercato in generale. Ci saranno delle uscite di rifinitura (ricordando che comunque fino al 31 in Franca, Spagna e Germania il mercato è aperto): Joao Mario a Siviglia (Betis avvantaggiato) e Karamoh per il quale spinge il Parma.

La Roma ora ha l'imbarazzo della scelta. Soprattutto a centrocampo. Ecco perché magari fino alla fine Gonalons potrà pensare con calma a un'uscita. Così come si continua a lavorare per perfezionare il reparto offensivo: un mancino che sappia giocare a destra. Ma per far arrivare un giocatore, bisogna cedere. Quindi Monchi al lavoro.

Letteralmente scatenato il Parma: dopo i tre colpi dei giorni scorsi oggi è stato il turno di Gervinho. Si chiuderà nelle prossime ore. E Faggiano pensa anche a Diabaté, del Benevento. E aspetta anche di rinforzare il centrocampo e l'attacco. L'Atalanta al di là delle parole di Gasp potrebbe rinforzarsi con un giocatore esperto in mezzo al campo (si parlava di Soriano) e di un difensore (uno dei nomi che circolava era Dragovic). Il Sassuolo pure pesca fra le grandi d'Europa: arrivato Marlon dal Barcellona. E appena è arrivato ha voluto sottolineare quanto il Sassuolo lo abbia voluto e che nonostante le altre richieste ha voluto il Sassuolo proprio per questo interesse manifestato così apertamente.

A Torino si lavora fino a notte fonda per chiudere Djidji, difensore del Nantes, che poi darebbe il via libera per la doppia operazione con la Spal Bonifazi-Valdifiori. Altrimenti si dovrà rivedere l'intera operazione. Alla Spal intanto è arrivato Simic. A Cagliari continuano a seguire Peluso del Sasuolo (anche in un eventuale scambio con Andreolli), al Frosinone oltre a Campbell dall'Arsenal si continuano a cercare attaccanti: trattativa con l'Inter per Pinamonti. L'Empoli continua a parlare con il Torino per Acquah (che sta per arrivare) mentre al Genoa per sostituire Laxalt si pensa a Lazaar. All'Udinese in attacco la pole è di Seferovic, già passato in Italia a Novara e Fiorentina, ora al Benfica. Si chiuderà anche per Kanatsizkus, anche lui attaccante per Bursaspor che arriverà insieme a un suo compagno di squadra Troost-Ekong, difensore, nazionale nigeriano. Alvaro Garcia è invece un'idea per la fascia, visto che lo conosce l'allenatore Velazquez. Valjent del Chievo andrà al Maiorca.

Scatenati anche in B: il Brescia può chiudere per Deiola dal Cagliari, il Lecce pensa a Coulibaly dell'Udinese per il centrocampo e sono in arrivo La Mantia e Scavone. Il Perugia non si ferma più: ecco il ritorno di Han.

Ad Ascoli pure sono in fermento: dopo Ardemagni e Chiosa in arrivo Valentini e si farà un tentativo per Vacca e Ingrosso. A Foggia fatta per Chiaretti, il Crotone cerca un difensore: testa a testa fra Carillo e Van de Buijs. A Verona arriverà Colombatto dal Cagliari. Il Cosenza vuole Maniero che è cercato però anche dalla Juve B (insieme a Zigoni e Ganz). Cerci di cui si era parlato anche per il Frosinone molto probabilmente andrà in Turchia all'Ankaraguku (3 anni di contratto) dove come compagno di squadra potrebbe trovare Herteaux.

Manca davvero poco, e poi si gioca. Senza appello, fino a gennaio.