Cancelo alla Juve, lunedì è il giorno. Rugani-Chelsea si può fare. Napoli tra Areola e Meret. Inter: Malcom può arrivare

Ancora qualche giorno e Cancelo sarà un giocatore della Juventus. Con il Valencia è già stato raggiunto in linea di massima un accordo sulla base di 38 milioni di euro. Per l’esterno portoghese è pronto un contratto di 5 anni a 3 milioni di euro a stagione. Acquisto a titolo definitivo che va a rafforzare la fascia destra. I bianconeri sono sempre sulle tracce di Golovin, ma per il momento la valutazione del Cska Mosca (25 milioni di euro) viene considerata alta. In uscita di sono anche Mandragora e Sturaro. Per il primo ci sono tre offerte: Monaco, Udinese e Atalanta. Per la Juventus non si può scendere sotto i 20 milioni. L’obiettivo sarebbe non perderlo a titolo definitivo ed è per questo che Marotta e Paratici stanno pensando anche ad un prestito con diritto di riscatto. Sturaro ha estimatori in Premier League. Rimanendo nel campo dei possibili partenti, occhio alla pista Rugani-Chelsea. È una possibilità molto concreta. Con 30 milioni di euro l’affare si può concludere. Tra l’altro è una richiesta esplicita di Sarri. Anche Benatia non è sicuro di rimanere. Se dovesse uscire anche lui, ecco che De Ligt dell’Ajax diventerebbe il nome più caldo. C’è da segnalare poi il continuo pressing della Fiorentina su Pjaca. Corvino lo considera fondamentale per rendere l’attacco sempre più competitivo. L’idea è formare un tridente con Simeone e Chiesa. Per ora la Juventus non ha dato il via libera all’operazione, che comunque non ha alcun legame con il futuro di Chiesa. Il Napoli ha ormai definito gli affari Jorginho e Fabian Ruiz. La cessione del regista frutterà circa 53 milioni, 30 dei quali verranno reinvestiti per il centrocampista spagnolo. Adesso il nodo principale riguarda il portiere. Giuntoli sta lavorando principalmente su due profili: Areola del Paris Saint Germain e Meret dell’Udinese. La richiesta del club francese è decisamente troppo alta, il Napoli non ha intenzione di spendere 35 milioni. Per Meret la situazione è più semplice anche se l’Udinese per ora non molla. Lainer resta sempre il preferito per il ruolo di esterno destro difensivo. Il Salisburgo sta tirando la corda per monetizzare al massimo, ma l’operazione alla fine si farà. L’Inter è pronta a blindare Skriniar, che è diventato l’oggetto del desiderio di tanti top club europei. Ausilio ha pronto un nuovo contratto fino al 2023 con adeguamento economico. Preso Nainggolan, l’Inter sta facendo ulteriori valutazioni. Il sogno a centrocampo sarebbe Dembelè del Tottenham ma l’ingaggio è il problema più grosso. Candreva rinnoverà e resterà, ma i nerazzurri non si vogliono fermare qui e sono ancora forti su Malcom del Bordeaux. I segnali di apertura ci sono, la strada da percorrere è quella del prestito con diritto di riscatto. La Lazio, dopo aver acquistato Durmisi per 7 milioni di euro dal Betis Siviglia, vorrebbe regalarsi anche il Papu Gomez. Per l’Atalanta non è sul mercato a meno di un’offerta irrinunciabile che potrebbe essere intorno ai 15 milioni di euro. I biancocelesti potrebbero spingersi massimo fino a 10. Per la difesa Tare è intenzionato a stringere per Acerbi, anche se il Sassuolo continua a chiedere una cifra vicina a 15 milioni di euro.