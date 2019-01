Cedric, un campione d’Europa, nuovo terzino nerazzurro. Ecco tutti gli obiettivi di Juve, Napoli, Inter, Milan e Roma nell’ultima settimana di mercato. Pjaca al Genoa, si decide lunedì

© foto di Federico De Luca

Il primo colpo di Marotta si chiama Cedric Soares, Cedric per gli amici, 27 anni, terzino destro del Portogallo campione d’Europa. Da oggi, dopo le visite mediche, Cedric sarà un giocatore dell’Inter con l’evidente scopo di dare a Spalletti un uomo veloce in grado di spingere con continuità sulla fascia destra e andare al cross sia di destro, ma anche con il sinistro. Cedric arriva dal Southampton in prestito per una cifra inferiore al milione di euro, ma con riscatto fissato attorno ai dieci-undici milioni. Il portoghese era in Premier dal 2015, arrivato dallo Sporting e in questi anni ha avuto un rendimento costante, molto alto in termini di cross e assist. Cedric Soares sarà un’importante arma in più visto che il rendimento di Vrsaliko, complici anche diversi infortuni, è stato sicuramente al di sotto delle aspettative. La catena di destra dell’Inter fra Politano che attacca e torna, Cedric che difende, ma si sovrappone bene in velocità, può diventare più efficace di quanto non sia stata fino ad oggi, almeno queste sono le speranze di Marotta e Ausilio che ora stanno cercando di piazzare Dalbert al Marsiglia.

Ma come si stanno organizzando le grandi per lo sprint dell’ultima settimana di mercato che chiuderà giovedì prossimo?

INTER – Visto che stiamo parlando dei nerazzurri, rimaniamo in tema. Il problema esterno di difesa era evidente, Cancelo il rimpianto, ma ora è stato risolto. Marotta non molla neppure Darmian che sa giocare a destra, ma anche a sinistra. Le pretese del Manchester sono scese, si può portare a casa con una decina di milioni, fra prestito e riscatto. Ora si tratta di capire se davvero l’Inter vuole andare fino in fondo o trattasi di una manovra di disturbo su un obiettivo della Juve.

Manovre anche per il centrocampo. Gagliardini vuole giocare di più, lo prenderebbero volentieri la Fiorentina e il Torino che però si sono spaventate per la richiesta di 17 milioni fatta dall’Inter. La Fiorentina lo vorrebbe in prestito senza obbligo di riscatto per una cifra attorno ai tredici milioni, ma i nerazzurri pretendono l’obbligo di riscatto. Il Toro è alla finestra e oltre a Gagliardini è attento anche su Candreva. Marotta si è cautelato, nel caso decidesse di chiudere il prestito di Gagliardini, sta valutando un profilo in entrata fino a giugno, quello di un altro portoghese campione d’Europa, vale a dire Adrien Silva, 30 anni, che nel Leicester sta giocando poco. Il dirigente nerazzurro, è chiaro, vuol tenere aperto il discorso con la Fiorentina, sta cercando di trovare una strada percorribile per Gagliardini anche in prospettiva Chiesa. Come vi abbiamo detto già mesi fa, Federico Chiesa è l’obiettivo numero uno di Marotta che sta cercando di piazzare Perisic in Premier. Si riflette, ma la Fiorentina non vuole Gagliardini con l’obbligo del riscatto, si vuole lasciare le mani libere a giugno. Le prove di accordo andranno avanti e la cifra che ha in mente la Fiorentina per Chiesa, sugli ottanta milioni, non spaventa l’Inter.

Pare già fatto, invece, sempre in chiave futura, il colpo De Paul. All’Udinese andranno fra i 30 e i 35 milioni, l’argentino, 25 anni, può fare l’esterno nel tridente, ma è l’ideale in un 4-2-3-1 da sogno ideato da Marotta con Politano-De Paul-Chiesa dietro a Icardi. Sempre per giugno si sta lavorando anche su Barella con il Cagliari, mediano perfetto in questo modulo. Già preso, come noto, il parametro zero Godin che ha già superato anche le visite mediche.

JUVENTUS – I bianconeri stanno lavorando sul futuro, come è ovvio, e guardano molto in casa Real (Isco e Marcelo, ma anche James Rodriguez in prestito al Bayern) e non da oggi. Gli spagnoli, invece, stanno ragionando su Dybala e capiremo presto le intenzioni dei bianconeri. Intanto però, per il presente, c’è molta attenzione sul centrocampo e sul recupero di Khedira che qualche preoccupazione la lascia. Anche per questo Paratici sta cercando a tutti i costi di portare a casa Ramsey da subito. Visti i rapporti non più idilliaci e preso atto della decisione del giocatore di andare via, l’Arsenal sta ragionando. Dai venti milioni richiesti un mese fa, gli inglesi sarebbero scesi del cinquanta per cento, una cifra già interessante. La Juve proverà a prendere Ramsey sui sette, sarebbe un gran colpo. Sempre nel mirino anche Darmian che il procuratore Tinti ha promesso ai bianconeri. E’ vero che c’è anche l’Inter che preme, ma il problema è Spinazzola che non vuole andare a Bologna in prestito, per questo non si chiude. Se non esce Spinazzola non arriva Darmian, troppi esterni visto che la Juve spera di recuperare Cuadrado per marzo. In difesa non dovrebbe succedere altro, Benatia vorrebbe salutare per giocare di più e insiste, ma la Juventus sta provando a trattenerlo anche se è difficile di fronte ai 10 milioni offerti per il cartellino e 4 netti al giocatore dall’Al Duhail del Qatar. Avrà l’ok solo se Paratici riuscirà a trovare un altro elemento esperto in grado di dare garanzie (Caceres? Garay?). Il rinnovamento è rimandato a giugno quando dall’Ajax arriverà il giovane difensore De Ligt per una sessantina di milioni.

NAPOLI – Molto ruota attorno alla cessione o meno di Allan. Se davvero il Psg dirà sì alla richiesta di De Laurentis che vuole 100 milioni più bonus, in attesa di reinvestire pesantemente a giugno, qualcosa Giuntoli potrebbe fare anche subito. Per giugno si ragiona su Barella (e la concorrenza non manca), ma anche su Lozano del Psv. Nell’immediato si potrebbe chiudere per Lobotka del Celta Vigo. Gli spagnoli non gradiscono il prestito con diritto di riscatto, vogliono cedere e incassare ora, con i soldi di Allan tutto può essere più facile anche se su Lobotka c’è anche l’Everton. Piace molto anche Pablo Fornals del Villareal, giovane di personalità e talentuoso, classe 1996, che a centrocampo ricopre più ruoli. Nelle ultime ore proprio questa trattativa sta prendendo forma, si potrebbe anche chiudere a breve. Il ragazzo piace molto a Ancelotti, c’è il suo ok.

MILAN – Presentato Piatek e pagati 35 milioni al Genoa, i rossoneri non si fermano. Il problema del gol lo vogliono risolvere anche attraverso le fasce laterali e per questo c’è un ritorno di fiamma per il nazionale belga Carrasco, 25 anni, ex Atletico, emigrato troppo presto in Cina e già pentito. Carrasco l’anno scorso è stato a un passo anche dalla Juventus, ora Leonardo è un colpo che sta cercando di chiudere. Più difficile convincere Squinzi a mollare Sensi. A centrocampo è arrivato Paquetà che si è inserito meglio del previsto, ma aspettando Biglia, il regista neroverde piace sempre molto. Si lavora, se non sarà per questa sessione di mercato, si stanno gettando le basi per giugno. A questo proposito, sempre per il futuro nel mirino c’è anche Praet della Samp con la possibile cessione di Calhanoglu che non ha mai convinto appieno.

ROMA – Monchi si guarda attorno, se c’è la possibilità, un centrocampista lo prende. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni del colombiano Barrios del Boca. Dall’Argentina dicono che l’operazione è possibile con un prestito immediato più obbligo di riscatto a 24 milioni per giugno, si aspettano conferme. Ma l’obiettivo vero è per il futuro e si chiama Tonali, il giovanissimo talento del Brescia che tutti vogliono. La Roma c’è, per alcuni addirittura in pole-position anche se Cellino è abilissimo e non sarà facile per i giallorossi se dovesse scattare un’asta.

Fra gli altri movimenti e trattative, va avanti il pressing della Juve che ha promesso Pjaca al Genoa. Ieri c’è stato un incontro fra Preziosi e il procuratore Naletilic. Analizzate le assicurazioni tecniche (un posto da titolare garantito) e contrattuali (la possibilità di un prestito fino al 2020) per cercare il rilancio in provincia. La Juve è d’accordo, ora Pjaca sa tutto. La decisione sarà presa dopo la trasferta della Fiorentina di domenica a Verona con il Chievo, se Pjaca deciderà di andare i viola non si opporranno.