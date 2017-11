Che sia una bella av-Ventura… Samp, negozio di alta qualità!!! Schick, pensa a giocare… Conte parigino? Mou nelle mani di Ibra!

Non so voi ma io sono teso… Lo spareggio Mondiale mi ronza nella mente. Ci penso tanto, troppo. E’ come un chiodo fisso e preferirei averne di altro tipo! Che sia chiaro, ho fiducia nell’Italia ma ho anche tanta, troppa paura… Non me ne voglia il nostro CT (che non ho intenzione di giudicare prima dell’esito della doppia sfida con gli svedesi) ma ho perso anche io qualche certezza nei confronti degli Azzurri nell’ultimo anno. Per fortuna, Ventura è corso ai ripari. Ha chiamato i giocatori giusti e sembra intenzionato a scendere in campo con il giusto modulo (3-5-2 ottimo ma va bene qualsiasi schema, basta che non sia il 4-2-4). E allora perché tutti questi timori? Perché l’Italia non può “saltare” il Mondiale. Che estate 2018 sarebbe senza gli Azzurri in terra russa? C’è chi mi continua a ripetere: “Sì, ma anche se ci andiamo, facciamo tre partite e torniamo a casa”. Bene, io dico di cominciare ad andarci e poi vediamo… Voglio l’Italia sull’album ufficiale Panini delle figurine del Mondiale, come è sempre stato. Lo sapete, non amo Ventura ma voglio credere in lui e in questo gruppo. Florenzi ha dichiarato che sarebbe pronto a morire in campo per andare al Mondiale. Morire mi par esagerato ma “sputare sangue”, per restare in tema di grandi sacrifici, sarebbe onorevole… FORZA ITALIA!

Passiamo ad argomenti meno “impegnativi”. Ma come diavolo gioca bene questa Sampdoria? L’ho vista dal vivo e, signori, è un bel vedere. Giampaolo è sempre stato bravo, ora sta raccogliendo i frutti di tanto lavoro. Credo che, sia a gennaio che durante l’estate, molti club busseranno alla porta di Ferrero per strappargli i pezzi migliori e, rosa alla mano, ce ne sono tantissimi. Ferrari, Linetty, Praet, Torreira, Zapata e perfino quel Quagliarella che, nonostante i quasi 35 anni, sta letteralmente incantando… Mi sono già espresso su Torreira (evitiamo che vada all’estero), io sono rapito dal rendimento di Dennis Praet… Belga, 23 anni, all’Anderlecht aveva già lasciato il segno ma, grazie a Giampaolo, è esploso. Se impara a segnare qualche gol, potrebbe diventare un giocatore davvero sontuoso e fare la felicità di Ferrero (è costato, nel 2016, circa 10 milioni di euro, ne vale già molti ma molti di più).

E’ costato 40 milioni di euro il buon Schick ma, per il momento, il ceco non ha ripagato la fiducia di Monchi e, soprattutto, della Roma. I guai fisici lo perseguitano ma, purtroppo, ha voluto comunque concedere un’intervista che, ne sono certo, poteva evitare. Quando non stai giocando e tutti ti aspettano, parlare del tuo futuro, sognando Real Madrid, Barcellona o Manchester United… Consiglio da un perfetto sconosciuto che, in passato, è stato ufficio stampa di un club importante: un nuovo acquisto non dovrebbe mai parlare con i media prima del secondo semestre. Se poi il nuovo acquisto non gioca, allora non dovrebbe proprio parlare…

Chi non ha tanta voglia di parlare è Conte. Un giorno sì e l’altro anche gli chiedono del Milan… Onestamente è stucchevole, sia per lui che ha sempre dimostrato di pensare solo e solamente al club che sta allenando, sia per Montella, ogni giorno sotto processo (non si contano gli ultimatum al povero Vincenzo). Conte è un vincente, lo sarà sempre. Io lo vedo bene al PSG. Attenzione, mi piacerebbe tornasse in Italia ma, onestamente, mi pare uno “alla Ancelotti”, destinato a vincere un po’ ovunque. Sarebbe meraviglioso vederlo allenare gente come Neymar e Mbappè… Emery? Ha già le valigie pronte, anche dovesse vincere la Champions League…

La Champions League, il sogno di tutti anche di Mourinho. Non se la passa bene lo Special One originale… I “cugini” del City stanno facendo il vuoto in Premier League. Mou ci sta provando ma non sembra “incisivo” come ai tempi d’oro. Gli manca una mano, quella di Ibra. Il Re sta scaldando i motori per tornare. Che insieme non riescano a conquistare quella Champions League che farebbe la felicità di entrambi? A chi importerebbe della Premier League vinta da Guardiola se Mou alzasse la Champions? E immaginate Ibra? L’unico trofeo che davvero brama da una vita nelle sue mani… Ci penseremo, al momento ho in mente solo lo spareggio Mondiale…