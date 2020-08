Colpo Juve a centrocampo, ma in mezzo rispunta Vidal per l'Inter. E su Tonali prosegue il derby. Ibra e il rinnovo a un passo, Napoli a pranzo con Raiola

Il colpo (a sorpresa) di giornata lo mette a segno la Juventus che ha praticamente chiuso la trattativa per Weston McKennie, mezz'ala statunitense classe '98 dello Schalke04. Si stanno definendo gli ultimissimi aspetti contrattuali, in queste ore, semplicemente dettagli burocratici. Il giocatore infatti ha già lasciato il ritiro del club tedesco in Austria e si sta organizzando per arrivare in Italia per svolgere le visite mediche. L'operazione è strutturata in prestito con diritto di riscatto (3,5+18) e all'interno dell'operazione ci sono anche bonus legati ai risultati della Juventus. Il riscatto diventerebbe obbligatorio al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali: come a dire, se diventa un titolare lo compro sicuro.

Insomma la Juve prende un giocatore di grande dinamismo in mezzo al campo, con capacità di inserimento ma soprattutto grandi polmoni e ottima capacità di recupero palloni.

Sembra il giorno dei centrocampisti: tanto che torna di moda all'Inter il nome di Vidal. Da sempre accostato ai nerazzurri, a maggior ragione ora che è uno di quelli in uscita dalla rifondazione blaugrana. Conte - che è stato oggi in sede proprio per parlare di mercato con Ausilio e Marotta. E il nome di Vidal non può che tornare di moda. E' un giocatore che l'allenatore conosce benissimo, con cui ha lavorato alla Juventus, lo insegue da tempo e adesso sembrano esserci le condizioni giuste per provarci visto che il cileno ha un contratto in scadenza nel 2021. Ora bisognerà soltanto avere la pazienza di aspettare il momento giusto e le condizioni più favorevoli, considerando anche che in rosa all'Inter tornerà anche Nainggolan.

E a proposito di centrocampisti attenzione a Tonali, che è l'altro obiettivo per il centrocampo nerazzurro. Per lui si studierà una strategia da seguire nei prossimi giorni visto che ancora stata formalizzata un'offerta. Ed ecco perché il Milan prova ad inserirsi.

In questa giornata di mercato c'è stata anche una frenata nerazzurra: la Fiorentina non ha intenzione di prolungare lo scambio di prestiti (o anche lo scambio di definitivi) fra Dalbert e Biraghi. L'Inter pensava invece di essere a buon punto, ma le strategie viola sono cambiate e così si deve, di fatto, ripartire da capo. Non è escluso che si torni a parlare (visto che Biraghi in nerazzurro ha fatto bene ed è cresciuto nel vivaio nerazzurro), ma al momento si torna come era all'inizio. Presto invece un incontro con il Parma per Darmian (e Sepe).

Al Milan, per il centrocampo la priorità è Bakayoko per il quale si continua a lavorare a piccoli passi, attraverso il lavoro diplomatico degli intermediari. Ma è arrivato in queste ore in Italia anche l'agente di Florentino Luis, del Benfica. Anche se in questo momento in rossonero vedono più Baka e Tonali.

Avanti tutta anche per Brahim Diaz: la proprietà ha dato l'assenso all'operazione e Maldini e Massara si sono mossi concretamente con il Real trovando un'intesa di massima.

Rimane grande fiducia per il rinnovo di Ibra, visto che il Milan ha rimodulato la proposta all'attaccante, abbassando l'entità della cifra dei bonus legati alle presenze e alzando contestualmente l'importo della parte fissa. Ora sono al lavoro gli avvocati (anche quelli fiscalisti) per correggere l'intesa.

Si valutano anche i terzini Fabricio Bustos dell'Independiente (destro, classe 1996) e Iago dell'Augsburg (sinistro).

Raiola invece è andato a trovare il Napoli, nel giorno della presentazione di Osimhen e Rrahmani. E la visita è stata cordiale: non si è parlato di Bernardeschi o di Pellegrini (giocatori che in teoria possono essere inseriti nella trattativa di Milik per uno scambio), ma si Manolas e Lozano. E se sul greco non c'era neanche un dubbio sulla sua permanenza, qualche perplessità potevamo averla su Lozano. Rimane anche lui.

Visite mediche per Pepe Reina dalla Lazio, ufficiale Maran al Genoa che completa lo scacchiere delle panchine di serie A insieme a Liverani a Parma. Obiettivi rossoblu: Perin, Ounas, Pereyra. Piace Llorente (che piace anche al Benevento che però nel frattempo proprio con il Genoa ha chiuso per Lapadula che ora deve trovare accordo con i giallorossi).

All'Udinese si tratta il terzino sinistro Thomas Ouweyan dell'AZ Alkmaar, all'Atalanta obiettivo Senesi, difensore centrale del Feyenoord, il Parma vuole Svamberg del Bologna, ma il Bologna non da aperture. A Cagliari discorsi avanzati per Zappa del Pecara e per Sottil, dalla Fiorentina. A Verona in arrivo Magnani, a Crotone si lavora per riscattare Marrone (sempre da Verona), a Benevento oltre per per Lapadula si lavora per Bonaventura (e con Raiola si è parlato anche di Kluivert...)

A Spezia invece cambio improvviso e sorprendente: il ds Guido Angelozzi, uno dei grandi artefici della promozione in serie A, risolve il contratto. Al suo posto è in arrivo Mauro Meluso (anche lui protagonista di una grande cavalcata a Lecce).