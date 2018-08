Cristiano Ronaldo sempre più Juve, Higuain verso il Chelsea, l’Inter insiste per Malcom. Milan: obiettivo cessioni

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Cristiano Ronaldo si avvicina sempre più. La Juventus è a pochi passi dal traguardo, vede insomma l’arrivo. Se Florentino Perez accetta l’offerta di 120 milioni di euro, Cr7 è bianconero. Ci vorrà ancora un pò di pazienza ma l’ottimismo in casa Juventus non manca. E’ chiaro che il Real cercherà di rispondere subito sul campo a un addio così clamoroso. L’obiettivo di Florentino Perez è riuscire a portare al Santiago Bernabeu un altro top player, per riempire l’eventuale vuoto che lascerebbe Ronaldo. I nomi sono sempre gli stessi: Neymar, Mbappé e Kane, ma occhio anche a Salah. L’arrivo di Ronaldo comporterebbe l’inevitabile partenza di Higuain. Per il Pipita servono 60 milioni di euro e il Chelsea è la pista più praticabile. Con Cr7 cadrebbe il piano B, che prevedeva il ritorno di Alvaro Morata nell’operazione allargata con il club inglese. La vicenda Ronaldo ha ovviamente bloccato ogni tentativo per Milinkovic Savic. Sul fronte uscite, occhio a Pjaca. L’attaccante croato vuole solo la Fiorentina, ma va trovato l’accordo sulla formula con i viola. C’è movimento in casa Inter dove si continua a lavorare su Malcom. Spalletti è molto felice del lavoro della società, ma il brasiliano sarebbe la vera ciliegina sulla torta. Il Bordeaux chiede l’obbligo di riscatto. Valutazione 40 milioni. Con il giocatore l’accordo è stato raggiunto già da tempo, a inizio giugno nel corso del blitz a Milano dei suoi agenti. L’operazione è possibile però solo con il prestito con diritto. L’Inter ha anche altri obiettivi. Per il centrocampo Dembelé resta il preferito, subito dietro occhio a Carvalho. Poi c’è la fascia destra, che ha sicuramente bisogno di un innesto dopo la cessione di Santon. I profili sono sempre gli stessi: Vrsaljko, Aleix Vidal e Zappacosta. Ci sarebbe anche Florenzi, ma sta trattando il rinnovo con la Roma ed è una pista decisamente più complicata. Il Milan dopo Reina, Strinic e Halilovic non ha certo abbandonato l’idea fare tre acquisti per aumentare il livello qualitativo della squadra. Lo scenario è molto chiaro: il primo passo è vendere per trovare il budget necessario. Per questo è impossibile sbilanciarsi sulle effettive manovre. Per fare cassa servono sicuramente le cessioni di Bacca e Kalinic. Per il primo il Milan vuole almeno 15 milioni, per il croato 25. Kalinic ha l’accordo con l’Atletico Madrid, ma ancora non c’è quello con il Milan che può valutare il prestito ma solo con obbligo di riscatto. Locatelli è richiesto dal Sassuolo, i rossoneri lo valutano sui 15 milioni. Congelato per ora il trasferimento di Gustavo Gomez al Boca Juniors. Poi c’è da capire cosa accadrà con Bonucci, che piace molto al Paris Saint Germain e ha molti estimatori in Inghilterra. Se dovesse spuntare una grande offerta una riflessione verrebbe fatta comunque. Insomma la situazione non è semplice, anche perché la squadra ha bisogno di rinforzi. Ecco perché serve un’accelerazione forte in uscita, possibilmente accompagnata anche da qualche importante plusvalenza.