Da Robben a Balo, quante offerte per l’estate! Juve su de Vrij, il Real tenta Bonucci… Ma Ibra non lo vuole nessuno?

Sarà un’estate caldissima e non solo per le alte temperature (gli esperti parlano di una “bella stagione” torrida). Tutti si stanno affannando per cercare l’affare del secolo. Indubbiamente non mancano le super offerte. La lista di “parametri zero” è lunga ed interessante. Al Bayern Monaco hanno deciso di lasciar andar via Robben e Robery, da anni pilastri bavaresi. Se il francese, classe 1983, pare destinato a chiudere la carriera nell’amata Francia (poi si darà al calcio a cinque?), attenzione all’olandese. Di un anno più giovane di Ribery, è ancora in grado di garantire almeno un paio di stagioni a grandi livelli. Tante le big italiane alla finestra. Uno della sua esperienza farebbe davvero comodo… Per chi cerca un attaccante, è bene ricordare che Balotelli è determinatissimo a tornare in Italia. La Sampdoria lo aspetta a braccia aperte ma ci sarebbero altre soluzioni interessanti all’orizzonte (perfino la Roma potrebbe pensarci)… Sempre parlando di bomber, in scadenza Bernard (avversario proprio della Roma in Champions con lo Shakhtar). La Juventus sembra favorita nella corsa a Emre Can e Wilshere, altri due vicini alla chiusura del proprio contratto, rispettivamente con Liverpool e Arsenal (i Gunners stanno provando a rinnovare con il centrocampista della nazionale inglese). In Germania parlano tanto e bene di Meyer, centrocampista classe 1995 intenzionato a lasciare lo Schalke 04… Insomma le occasioni sono tante, tantissime. Ci sarebbero anche due “vecchietti” classe 1981… Uno è (stato) un grandissimo portiere. Si chiama Casillas e, dati alla mano, è più giovane di Buffon di tre anni. L’altro è (ancora oggi) un top player, si chiama Ibrahimovic ed ha una gran voglia di dimostrare a tutti che Re Zlatan non ha ancora intenzione di abdicare. L’MLS li vuole a tutti i costi ma, davanti ad una ghiotta offerta italiana, potrebbero anche cambiare destinazione del proprio volo…

Chi farà un volo è certamente de Vrij. La Lazio si è stancata di aspettarlo. Tare ha voluto mettere in chiaro le cose: la società biancoceleste ha fatto di tutto per provare a trattenerlo ma l’olandese e, soprattutto, il suo entourage aveva altre idee. Ma dove andrà? In realtà sarebbe una corsa a quattro: Inter, Juventus, Manchester United e Barcellona. Chi la spunterà? Chi offrirà di più… L’Inter pare essere già in buona posizione per lo sprint finale, tuttavia tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane…

Chi spera che non cambi nulla è Gattuso. Il suo Milan sta viaggiando a ritmo spedito, anche grazie a quel Bonucci che, dopo un inizio difficile, ha cominciato a mostrare il suo vero valore. Un certo Florentino Perez, uno che a Madrid decide tutto, anche il colore della seconda maglia del Real, ha una gran stima di Bonucci e pare pronto a tutto pur di vestirlo di blanco. In estate, il Real Madrid rivoluzionerà la propria rosa. Bale e Benzema sono, di fatto, sul mercato. I soldi per convincere il Milan ci saranno a meno che Bonucci non decida di puntare i piedi e restare per l’ambizioso progetto rossonero…

Preparatevi ad un’estate caldissima… I presupposti per grandi colpi di mercato non mancano. Vero, siamo ancora a febbraio ma, si sa, il mercato dei top player e dei parametri zero è già in divenire… Magari qualcuno ha già anche trovato l’accordo… Lo scopriremo quando passeremo dal cappotto invernale al cocktail in riva alla spiaggia…