Dzeko, segna e poi? L’Inter non si ferma, il Napoli neppure. La Juve e il futuro. I sogni di Genoa e Benevento

© foto di Federico De Luca

Non potremmo mai dire che Dzeko non sia un grandissimo professionista (oltre che un grande giocatore). Quello che non sappiamo con la stessa certezza è dove giocherà Dzeko da febbraio in poi. Perché l’affare ancora non è chiuso. Non c’è ancora accordo totale fra Chelsea e Roma, anche se non sarà questo il problema. Il nodo è la convinzione di Dzeko: se scioglie le sue riserve e decide di accettare la corte degli inglesi. Il nodo è sull’ingaggio e la durata del contratto, chiaramente si continua a trattare. Ma prima o poi ci sarà un punto di caduta, visto che comunque le alternative il Chelsea le ha anche sottomano. Non dovesse chiudersi la trattativa per il bosniaco non interromperebbe quella per Emerson, che aspetta soltanto il via libera per volare a Londra.

Dovesse andare in porto questa operazione la Roma si butterebbe su Aleix Vidal, terzino del Barcellona sulla base di 10 milioni di euro (con obbligo di riscatto).

Gli ultimi giorni di mercato possono aprire opportunità insperate. Come quelle a cui sta lavorando l’Inter. Dopo aver messo a segno Lisandro Lopez e Rafinha, la speranza è Pastore. Che resta un obiettivo quasi impossibile (ha anche segnato conil suo PSG in coppa) nonostante la disponibilità del giocatore a cambiare aria. Il problema, ancora, è che il PSG non apre al prestito. Ecco perché rimane Correa nel mirino nerazzurro.

Nel frattempo Joao Mario ha raggiunto un accordo con il West Ham: andrà in prestito senza diritto di riscatto (di cui eventualmente si parlerà più avanti), per un milione e centomila euro. E anche Gabigol è praticamente stato ceduto al Santos. E cosi nel giro di una notte i colpi estivi di Suning se ne andrebbero in prestito senza troppi rimpianti da parte dei tifosi nerazzurri.

Rimpianto che non hanno più a Napoli dopo la trattativa non conclusa con Verdi. Si guarda al futuro in tutti i sensi. Arriverà Younes per 5 milioni di euro dall’Ajax, anticipata l’operazione di sei mesi e sarà subito a disposizione di Sarri. Ma non si molla neanche Politano. C’è stato un contatto telefonico, Carnevali ne parlerà con Squinzi prima di dare al Napoli una risposta definitiva. Il Napoli offre il prestito di Ounas subito e a giugno la possibilità di far andare a Sassuolo uno fra Inglese e Ciciretti. Per poterlo sostituire nell’immediato, il Sassuolo lavora su Caprari della Samp e anche su Rachid Ghezzal in uscita dal Monaco in prestito. Vedremo cosa risponderà il patron Squinzi all’ennesimo attacco del Napoli!

La Juventus insiste per prendere Pellegri ma il Monaco non molla, per questo ancora non è chiusa la trattativa. Operazione complessiva da 20 milioni bonus compresi e non è detto che il giocatore rimanga poi a Genova, le parti si riaggiorneranno venerdì con la Juve che cercherà l’accordo anche con il giocatore. Per Han invece non c’è ancora intesa con il Cagliari. Juve e Cagliari si rivedranno venerdì ma c’è distanza sia per quello che riguarda Han che per quanto riguarda Cerri.

Il Genoa prova ad anticipare il ritorno di Criscito prima della scadenza del suo contratto. Si cerca l’accordo e il Genoa vorrebbe magari inserire anche una contropartita per convincere lo Zenit invece di pagare un indennizzo. Magari Laxalt che potrebbe piacere ai russi. A Benevento continuano a trattare per Sagna, in attesa del sì definitivo per portarlo in Italia e sarebbe un vero colpo.

La Fiorentina tratta per Zurkowski, centrocampista polacco del 97, del Gornik Zabrze. A Torino invece potrebbe partire Ljajic per andare in Russia, allo Spartak di Carrera per 10 milioni di euro, visto che ora con l’arrivo di Mazzarri potrebbe avre molti meno spazi. Bruno Zuculini interessa al River Plate e si potrebbe chiudere in tempi brevi, il Crotone vorrebbe Zanellato, a Bologna è arrivato Krastev dallo Slavia Sofia.

Manca una settimana, la più bella. Tenetevi forte, ancora c’è da fare!