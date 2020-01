Eriksen a inizio settimana a Milano. Politano al Napoli. Conte avrà Giroud. Juventus, arriva Kurzawa con De Sciglio al PSG. Emre Can, il Borussia Dortmund pronto all’’assalto. La Roma prende Carles Perez

Ormai è tutto fatto. Piccoli dettagli. Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. A inizio settimana il centrocampista danese sarà a Milano per le visite mediche e la firma su un contratto di quattro anni e mezzo. Un’operazione che alla fine all’Inter costerà una cifra vicina ai 20 milioni di euro, necessaria per accontentare il Tottenham. Con lui il centrocampo è praticamente sistemato. Poi da febbraio in casa Inter si comincerà a lavorare per il futuro, con Vidal e Tonali che restano nel mirino. Per completare la campagna acquisti di gennaio adesso ai nerazzurri serve una punta centrale. Con Politano al Napoli è partito di nuovo l’assalto a Giroud. L’Inter ha già in mano l’accordo con il giocatore, serve limare la differenza con il Chelsea. Balla un milione di euro. Insomma non sarà un problema. Llorente resterà invece in azzurro. Intanto per ora non è prevista la partenza di Esposito, che è stato richiesto dal Parma. Tornando a Politano la base dell’accordo finale è sui 22 milioni di euro bonus compresi. La formula, un prestito oneroso con obbligo di riscatto. A questo punto partirà Younes. Per l’attaccante ex Ajax ci sono Samp, Genoa e Torino. Per quanto riguarda Ghoulam, il Napoli per il momento non ha ricevuto offerte importanti o quanto meno tali da poter pensare a una cessione. Difficile che possa andare via, salvo clamorosi colpi di scena. La Juventus è invece vicinissima a chiudere l’operazione De Sciglio-Kurzawa. Si sta discutendo del conguaglio a favore dei bianconeri, considerato che il difensore francese è in scadenza di contratto. In evoluzione il futuro di Emre Can. Il centrocampista bianconero non sta trovando spazio da tempo e di fronte ad un’offerta vantaggiosa potrebbe anche andare via. Il Borussia Dortmund è fortemente interessato e pensa ad un investimento da 20 milioni di euro, la Juventus ne vorrebbe 30. La trattativa potrebbe diventare caldissima a breve. Anche la Roma è molto attiva. L’infortunio di Diawara ha complicato ulteriormente le cose. Petrachi intanto ha trovato il sostituto di Zaniolo. È Carles Perez del Barcellona. Per il centrocampo invece una pista da monitorare è sicuramente quella che porta a Villar dell’Elche, un affare da circa 5 milioni di euro.