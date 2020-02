Fiorentina, che colpo Amrabat. I viola prendono anche Agudelo. La Lazio ci ha provato fino all’ultimo per Giroud. L’Inter guarda già al futuro: sarà sfida in estate con il Napoli per Kumbulla

La grande protagonista dell’ultimo giorno di mercato è stata la Fiorentina. I viola dopo aver preso Duncan, Igor e Kouamé, hanno chiuso altre due operazioni: Amrabat e Agudelo. La trattativa per il centrocampista del Verona è partita negli ultimi dieci giorni e proprio sul gong i viola sono riusciti a portarsi a casa uno dei giocatori più interessanti di tutta la serie A. Il Napoli è stato a un passo dal prendere Amrabat ma agli azzurri non è bastato l’accordo con il club gialloblù. La Fiorentina si è inserita progressivamente, prima ottenendo il si del ragazzo e poi dopo 24 ore di contatti serrati è riuscita nell’impresa. Al Verona andranno 18 milioni di euro più 2 di bonus. Amrabat rimarrà in prestito sei mesi al club gialloblù per poi vestire la maglia viola fino a giugno 2024. Pradè e Barone insomma hanno piazzato un colpo per il futuro e un altro per l’immediato prendendo Agudelo dal Genoa. Un’operazione nel rush finale con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 12, a determinate condizioni. La Fiorentina allo stesso tempo avrebbe voluto fare un ulteriore acquisto prendendo Criscito. Il capitano del Genoa non si aspettava di essere sul mercato e dopo una notte di riflessione alla fine ha deciso di rimanere in rossoblù. L’accordo con il Genoa era già stato raggiunto sulla base di un prestito biennale con diritto di riscatto. I viola hanno provato a rinforzare il reparto difensivo tentando la carta Laxalt ma poi l’uruguaiano è tornato al Milan. Alla fine la Fiorentina ha deciso di tenere Sottil. Anche per l’Inter e stata una giornata movimentata. I nerazzurri avevano pensato di non intervenire in attacco poi hanno cambiato idea e provato a cercare qualche soluzione last minute. Dopo aver valutato qualche idea come Pandev e Slimani, i nerazzurri hanno fatto un sondaggio per Zaza ma alla fine hanno preferito rimanere cosi. Dal punto di vista numerico gli attaccanti sono 4. Conte avrebbe voluto Giroud ma poi le strategie hanno portato a far cadere la candidatura della punta centrale del Chelsea. A proposito del francese, la Lazio ha provato ad approfittare della situazione trovando un accordo con il giocatore. Il club inglese però alla fine non ha dato il via libera all’operazione anche perché per trovare un’eventuale alternativa a Giroud sarebbe stato complicatissimo. Tornando all’Inter, se in entrata le operazioni sono finite con Eriksen, Marotta e Ausilio sono già al lavoro anche per il futuro. I nerazzurri sono in pressing su Kumbulla del Verona. La valutazione è molto alta ma a oggi è decisamente una pista calda per l’estate. Si preannuncia un grande duello con il Napoli. Giuntoli dopo aver preso Demme, Lobotka e Politano nelle ultime ore ha cercato una soluzione per Younes, richiesto da Samp e Torino, ma il giocatore ha scelto di restare a Napoli.