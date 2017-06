Gli incastri della Juve, le mosse dell'Inter, le attese del Milan. E tutte le trattative di giornata...

© foto di Federico De Luca

La Juventus comincia a muoversi per sostituire Dani Alves. E per farlo deve stare attenta agli incastri. Perché i nomi su cui si è concentrata in queste ore sono Darmian (che per il Manchester non è più incedibile) e Danilo (che però è extracomunitario). E soprattutto i dirigenti bianconeri stanno accarezzando di nuovo l'idea Fabinho, centrocampista del Monaco che può anche giocare da terzino. Insomma due giocatori al prezzo di uno. Ma attenzione perché anche lui è extracomunitario. Ecco il perché degli incastri: la Juventus, che ha incontrato in giornata di nuovo il procuratore di Danilo, può prendere uno soltanto fra Douglas Costa, Danilo e Fabinho. E quindi regolarsi di conseguenza con l'attaccante esterno: i comunitari ora nel mirino dei bianconeri sono Bernardeschi e Keita. Oppure decidere di accelerare sul brasiliano del Bayern e a quel punto puntare su un italiano (Darimane e De Sciglio) per la corsia di destra. Un bel rebus: ecco perché ci sarà bisogno di tempo. Non soltanto per le attese naturali del mercato (il Bayern che deve ancora iniziare la trattativa, il Manchester che non è ancora stato approcciato formalmente dalla Juve, la Fiorentina che va ammorbidita, la situazione Keita che è intricata, o lo stesso Monaco che fa una valutazione molto alta di Fabinho) ma anche per decidere bene che tipo di strategia attuare.

Come ancora servirà tempo per stringere fra Milan e Fiorentina per Kalinic. L'incontro che ci doveva essere a pranzo è slittato, questo però non significa che ai rossoneri non interessi il giocatore, anzi. In realtà sono stati molti gli incontri dei rispettivi dirigenti, quindi ci sarà modo di parlarne nei prossimi giorni, magari inserendo nella trattativa Lapadula. Nel frattempo il Milan si è concentrato sulla questione Donnarumma che si è incredibilmente riaperta e che può - attraverso le giuste diplomazie - arrivare a una felice conclusione. Ora di fatto si aspetta un segnale decisivo da parte del giocatore che poi insieme al suo entourage per studiare la strategia migliore. E per questo le trattative per i tre portieri che il Milan aveva individuato come successori di Donnarumma (Perin, Neto e Leno) sono in stand-by. Rimane sempre sullo sfondo il nome di James Rodriguez, di cui il Milan aveva parlato con Jorge Mendes nell'incontro di Cardiff ma le parti non sono ancora entrate nei dettagli: è un discorso da approfondire eventualmente in futuro. In ultimo entro poche ore ci sarà un altro incontro fra l'Atalanta e il procuratore di Conti per provare ad avvicinare le parti (dopo che la prima offerta di Fassone da 20 milioni era stata respinta dai nerazzurri).

Giornata molto intensa anche per l'Inter. L'incontro più importante infatti è proprio quello fra Ausilio e Corvino: è iniziata ufficialmente la trattativa per Borja Valero. L'Inter lo ha chiesto, ora bisognerà trovare il prezzo giusto (dopo aver trovato l'accordo con il giocatore) visto chel'Inter parte da 4 e la Fiorentina ne vorrebbe almeno 7. Nelle prossime ore ancora incontro con la Fiorentina per Skriniar (con Caprari nell'operazione che però piace anche al Genoa): attenzione perché nella trattativa potrebbe essere inserito anche Ansaldi oltre Nagatomo. E sempre l'Inter, che sta cercando un difensore centrale oltre a Skriniar (e Rudiger) ha fatto una chiacchierata con i procuratori di Toloi in sede.

Napoli e Berenguer sono sempre più vicini: già oggi si potrebbe dare un'accelerata importante alla trattativa visto che a Milano sono arrivati gli intermediari che rappresentano l'Osasuna: attenzione perché c'è anche la concorrenza dell'Athletic Bilbao. E c'è concorrenza anche per Ounas che è stato messo nel mirino della Roma, per sostituire Salah, ormai praticamente un giocatore del Liverpool.

Per la difesa (visto che Rudiger considerato intoccabile ancora non sta subendo il pressing asfissiante dell'Inter) attenzione a Manolas: lo Zenit fa sul serio ma servono 30 milioni per portarlo via da Trigoria. Anche qui circolano i primi nomi: Foyth dell'Estudiantes, argentino, classe 1998, su cui però c'è anche l'Atletico Madrid: offerti 6 milioni e mezzo di euro.

La Fiorentina non ha parlato solo di Borja. Incontro con Simonian, agente di Banega (proposto alla Fiorentina ma non interessa: anzi la novità è che il Siviglia offrirebbe 9 milioni di euro per riportarlo a casa) ma soprattutto agente di Joaquin Ardaiz attaccante classe 99 uruguaiano del danubio che la Fiorentina voleva già a gennaio. La Fiorentina deve aumentare l'offerta fatta dal Bologna nelle ultime ore e che non convinceva il club proprietario del cartellino ed era così composta: 2 milioni di prestito + 2 di riscatto + 2 dopo le prime 20 presenze e altri 2 dopo altre 20 partite (40 totali, dunque). Se i viola aumentano un po' questa proposta possono prenderlo. Per la difesa interessa Izzo del Genoa.

Al Torino - dove interessa molto Simeone jr (che però interessa anche alla Fiorentina, Villarreal e Siviglia) - prove di rinnovo per Baselli: piccoli passi avanti ma ancora non c'è accordo. A Sassuolo fumata nera per Acerbi-Galatasaray: offerta troppo bassa, servono 15 milioni di euro. Nel frattempo rinnovano Magnanelli, Cannavaro e Biondini, nel Bucchi day. La Samp frena per Murru e si interessa a Pezzetta. Su Regini ci sono sempre Benevento e Cagliari mentre per sostituire Skriniar si pensa a Chiriches e Acerbi. Il Cagliari ha rinovato con Capuano e prova a riprendersi Miangué scalando però qualcosa sul riscatto che era fissato a 5. Il Verona è interessato a Gaston Guruceaga, portiere del Penarol (e secondo di Muslera in nazionale uruguaiana): costa 2 milioni e mezzo, il Verona propone prestito con obbligo. Il Chievo si avvicina a Coronado, torna in vantaggio (sulla Spal) per Paolschi e piacciono Migliore dello Spezia e Seck della Roma come terzini sinistri. La Spal è scatenata: comuncia a valutare Hernani centrocampista dello Zenit che potrebbe arrivare in prestito. Occhi su Mattiello e Mandragora, a centrocampo di punta su Viviani del Verona (lo scorso anno a Bologna) e Oikonomu difensore del Bologna. E il sogno sarebbe quello di trattenere Meret, rinnovando il prestito. Finotto piace alla Salernitana (potrebbe sostituire Coda)

All'Atalanta interessa Palomino del Ludogoretz, al Benevento sempre più vicino Coda (1.7 milioni), interessa moltissimo anche D'Alessandro dell'Atalanta e insistono per Di Chiara del Perugia che però piace anche al Sassuolo.

In serie B tanti affari: intanto la Ternana cambia ufficialmente proprietà: ora il nuovo proprietario è Bandecchi (Unicusano) che ha già fatto le sue prime mosse di mercato, riscattato Palombi della Lazio (che può esercitare controriscatto) e interessa dal Sasusolo il centrocampista Franchini. Alla Salernitana piace Acampora dello Spezia, segue Bocalon dell'Alessandria. Al Parma interessa Piccolo dello Spezia. Il Frosinone sarebbe anche disposto ad acquistare Brignoli (che il Perugia vorrebbe trattenere in prestito), l'Avellino è in trattativa per Donnarumma della Salernitana e ha preso Di Tacchio, Pecorini, Vicini, Falasco, Ujkani e Ascenzio. Mokulu verso l'Entella. Il Cittadella ha preso Camigliano. Il Bari vorrebbe Romagna dalla Juve, Maiello (dal Napoli, ma c'è anche il Frosionone) e arriva in porta De Lucia. Il Novara è interessato a Maracchi (centrocampista del Trapani) e ha fatto un sondaggio per Floro Flores, in dirittura d'arrivo Ronaldo (ex Salernitana). Ad Ascoli arriva De Feo (la scorsa stagione 9 gol a Lucca) e manifestato interesse per Ramos, terzino della Casertana. La Pro Vercelli sogna il ritorno di Masi e ha preso Grossi dalla Roma.

Infine l'estero: Diego Costa sempre più vicino al ritorno all'Atletico nonostante il blocco sul mercato degli spagnoli. Disposto ad allenarsi a parte per sei mesi pur di tornare a "casa".

E tenetevi forte: siamo solo all'inizio.