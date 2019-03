Griezmann all’Inter, è un giallo. Il piano di Suning: anche Oblak e Turan per convincere Simeone. Per Conte giorni decisivi. United: no ad Allegri, resta Solskjaer. Scambio Pjanic-Kroos, ieri un incontro. Veretout, ok di Adl

Come se non bastassero mediatori, agenti, procuratori e tutto il sottobosco del mercato, ci si è messo anche Diego Forlan a sparare una bella bomba, come avrebbe detto Maurizio Mosca. Nel pomeriggio di ieri, serio serio, l’ex giocatore dell’Inter e dell’Atletico, ha detto candidamente “l’Inter venderà Icardi per prendere Griezmann”, aggiungendo “me l’ha detto una fonte certa”. Facile immaginare lo scompiglio.

Il piano sarebbe calcisticamente perfetto: accompagnare Icardi all’uscita magari cercando di trovare un club straniero disposto a pagare la clausola (110 milioni) e con poco di più (120 milioni la clausola), andare a prendere il francese dell’Atletico. Peccato che Griezmann guadagni 23 milioni di euro, particolare non da poco. E allora? Non crediamo che Forlan abbia bisogno di sparare una balla per tornare ad avere un minuto di notorietà mondiale, conoscendo il mondo del calcio qualcosa sotto c’è di sicuro. Poi se Kriezmann verrà all’Inter o no, quello è un altro discorso, ma un treno in Spagna è sicuramente partito e un’idea c’è. Il giallo di mercato è già in scena. E, naturalmente, i giornali spagnoli non sono stati con le mani in mano. Scavando sono arrivati a Simeone. Secondo una ricostruzione, Suning avrebbe intenzione di rilanciare subito l’Inter per fermare lo strapotere juventino e avrebbe pensato al Cholo, grande allenatore e grande ex. Sarebbe proprio l’argentino il sogno dei cinesi per la panchina e l’offerta sarebbe di 10 milioni per quattro anni di contratto. Sempre secondo queste indiscrezioni oltre a Griezmann, per convincere Simeone, Suning avrebbe intenzione di prendere anche il portiere Oblak e perfino recuperare dall’oblio turco un ex fedelissimo come Arda Turan. Fantacalcio? Fantamercato? Fate voi, tutta roba comunque scritta da giornali più che seri. A occhio mi sembra un’operazione-monstre dal punto di vista economico, poco fattibile, non so cosa si siano detti esattamente Zhang padre, Zhang figlio e Marotta durante il recente vertice romano, ma non mi sembra una proprietà in vena di follie. Poi, ammesso e non concesso che tutti gli attori in causa (soprattutto Griezmann) accettino il trasferimento. Secondo altre indiscrezioni, infatti, Griezmann, che l’anno scorso aveva rifiutato il Barcellona, si sarebbe pentito e oggi dopo la delusione in Champions sarebbe dell’idea di riparlarne con i blaugrana.

Questa pista spagnola ecciterebbe e non poco il Popolo Nerazzurro, ma a questo punto è bene seguirla con il giusto disincanto e distacco. Uno di quei palloni di mercato che si alzano, si gonfiano e scoppiano in fretta. Attenzione però: di sicuro l’Inter farà grandi cose. Dopo due campionati passati a confrontarsi con il fair play finanziario e questo, il terzo, di transizione, c’è voglia di dare un’accelerata per costruire uno squadrone. Ai cinesi, al signor Zhang in particolare, non piace stare in mezzo al guado e i soldi non mancano. Il brand Inter deve diventare leader mondiale e non a caso anche la squadra cinese di Zhang è stata ribattezzata Inter. Sempre non a caso è stato preso Marotta, il miglior manager in circolazione.

Tornando però al discorso allenatore, val la pena tenere calda la pista Simeone dopo la delusione in Champions. E’ finito il suo ciclo all’Atletico? C’è un contratto, ma Simeone si può liberare. Vedremo. Intanto forse è più facile e fattibile stringere con Conte. Questi sono giorni decisivi. L’allenatore aveva chiesto tempo, almeno fino alla fine di marzo, per sistemare le sue vicende con il Chelsea. Ci siamo. Proprio ieri Conte è comparso a testimoniare davanti al collegio arbitrale della Premier League che sta indagando da nove mesi. Conte chiede 10 milioni di buon’uscita dopo il licenziamento con un altro anno di contratto. Il Chelsea oppone una sorta di giusta causa perché Conte avrebbe compiuto atti (tipo il messaggio di benservito a Costa) che avrebbero danneggiato il club. Il collegio arbitrale deciderà entro pochi giorni, poi Conte sarà libero di dire sì all’Inter ammesso e non concesso che si trovi l’accordo e che l’idea Simeone alla fine non ritorni prepotente. Curiosità da non trascurare: il possibile arrivo di Simeone all’Inter è quotato anche da bookmakers, quindi ritenuto plausibile anche da loro sempre molto attenti.

In tema allenatori, dopo la partita perfetta contro l’Atletico, non si parla più del futuro di Allegri. Ovvio. Intanto però due piazze che avevano pensato al tecnico della Juve si sono chiuse, cioè il Real e lo United. Al Real è tornato Zidane nelle settimane scorse e proprio ieri lo United ha deciso di confermare Solskjaer che sembrava di passaggio e invece ha sottoscritto un contratto triennale. Arrivato nel dopo Mourinho come traghettare l’allenatore norvegese, grande ex, sta facendo benissimo ed ha il completo sostegno dello spogliatoio, resterà a lungo.

E Allegri? La sensazione che possa salutare se vince la Champions (di sicuro), ma anche senza vincerla, è sempre forte. Per andare dove? Se dovesse esonerare Sarri (non è detto), difficilmente il Chelsea prenderebbe un altro tecnico italiano. Le panchine delle altre big sembrano salde, ma tante storie non sono chiuse.

Chiuso in modo interlocutorio invece l’incontro tenutosi ieri fra Angel Sanchez, direttore del Real Madrid, e l’agente Ramadani. S’è parlato di Jovic dell’Eintracht e Pjanic che piacciono a Zidane. Si prospetta uno scambio Pjanic-Kroos tra Juve e Real sul quale nessuno ha detto no a priori, ma dovrà essere bravo proprio Ramadani a tessere la tela per mettere a posto le caselle. Non sarà facile. Uno degli ostacoli? Kroos guadagna attorno ai 18 milioni di euro, tanto per dire.

Un altro agente, Giuffredi, sta lavorando per tessere un’altra tela, il passaggio di Veretout dalla Fiorentina al Napoli. Ieri s’è incontrato con De Laurentiis. Difficoltà sul rinnovo di Hysaj che potrebbe andare all’Inter, ma è arrivato l’ok di Adl per chiudere l’affare Veretout destinato a sostituire Allan. Il giocatore ha già detto ok a tutto, ora dopo il via di Adl, Giuffredi procuratore di diversi giocatori del Napoli e della Fiorentina agevolerà l’accordo economico fra le due società, la sensazione è che fra 23 e 25 milioni di euro si possa chiudere in fretta.