Higuain bagno di folla, Bonucci torna per l'instant team. L'Inter non si ferma (e sogna). Il Napoli e la lista degli esterni. Il mercato stupisce sempre

Ascolta Lua Marchetti il martedi dalle 10 su RMCSport, la radio del calciomercato

© foto di Federico De Luca

E' servita forse qualche ora in più ma ora è tutto fatto. Prima serata da rossonero per Gonzalo Higuain, poi via alla trafila: visite mediche, idoneità e ufficialità. Seguito a ruota da chi ha dovuto fare un viaggio più lungo ovvero Caldara e Bonucci, che torneranno dalle rispettive tournee americane e che anche loro poi saranno ufficializzati. E alla fine sono tutti contenti: la Juventus perché nonostante il sacrificio del giocatore più prolifico degli ultimi 5 anni, del colpo di mercato di due anni fa e di uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale ha la consapevolezza di far ritornare a casa Bonucci che servirà per il grande obiettivo di quest'anno: la Champions. Con CR7 in più serve l'instant team e oggi Bonucci è più esperto e più pronto di Caldara per arrivare all'obiettivo. E Gonzalo era uno dei più richiesti proprio nel reparto in cui era arrivato il portoghese. E così il Milan, accontentando e accompagnando le esigenze di Bonucci, si è seduto con la Juve e ha messo a segno il doppio colpo. L'entusiasmo intorno a Higuain certifica quanto sia importante per i rossoneri questo colpo, soprattutto dopo le difficoltà dello scorso anno del reparto offensivo dove Kalinic e André Silva non avevano convinto.

Ma non si ferma neanche l'Inter. Ufficiale Vrsaljko si continua a lavorare per il centrocampista: ultimo tassello per consegnare a Spalletti una squadra decisamente più completa rispetto a quella della passata stagione. Continua la trattativa con il Bayern per Vidal, anche in queste ore contatti continui fra le due società per perfezionare l'accordo (prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 18/19 milioni di euro) per poi andare a chiudere definitivamente l'accordo con il giocatore. Ma rimane alla finestra monitorando la vicenda Modric. Il croato - i cui procuratori hanno fatto capire all'Inter che potrebbe lasciare il Real - è in vacanza in Sardegna (ha incontrato anche Srna, ora al Cagliari). Tornato dalle vacanze incontrerà Florentino Perez e presumibilmente gli prospetterà la voglia di voler tentare un'altra esperienza, dopo aver vinto tutto in Spagna. Dalla risposta (e dalla reazione) di Florentino Perez, l'Inter capirà quali sono le sue prospettive. In caso di rottura (eventualmente) l'Inter comincerà a ragionare in maniera più concreta.

Continua a lavorare il Napoli per il terzino destro. In questo momento il Napoli sta lavorando in due direttrici: quella di un titolare o di una buona alternativa. Nella prima lista il primo nome è quello di Darmian, che piace molto ad Ancelotti. Ma sono stati vagliati anche Aurier del Tottenham (attenzione è extracomunitario e quindi eventualmente escluderebbe Ochoa) e Meunier del PSG che però i francesi non vogliono cedere. Alla seconda lista il nome in cima è quello di Malcuitt del Lille, sul quale il Napoli sta lavorando con intensità, e il "solito" Lainer del Salisburgo, mai abbandonato.

La Roma continua a tenere calda la pista di N'Zonzi anche se le richieste del Siviglia e soprattutto quelle del giocatore sono alte (e ancora non è uscito Gonalons). La Lazio ha ufficializzato Badelj e Correa, il Genoa (che ufficializzerà Favilli, prestito con obbligo di riscatto e recompra) è a un passo da Lisandro Lopez del Benfica: prestito con obbligo di riscatto alla 15esima presenza per un totale di 3 milioni di euro. Il Cagliari tiene in standby Tonelli del Napoli, il Sassuolo ufficializzerà Brignola dal Benevento per 3 milioni e mezzo di euro più 500mila euro di bonus e il 50% di futura rivendita, con il prestito di Ricci e Bandinelli in Campania. L'Empli prenderà Capezzi dalla Samp e in B a Cosenza torna Tutino, a Spezia ufficializzato Crivello e interessa Scamacca (alternativa Pinamonti) a Verona arriva Tozzo dalla Samp e interessa moltissimo Ragusa. Poi capiremo le mosse di chi sarà ripescato in B: respinto il ricorso hanno esultato Novara, Catania e Siena, in attesa dell'ufficializzazione da parte della serie B. Ultimo atto ufficiale che chiude un'estate di processi, fallimenti e veleni.