Icardi, a gennaio la svolta decisiva per il rinnovo. Se Miranda va via riflettori su Andersen. Juventus, per De Ligt testa a testa con il Barcellona. Napoli, Ancelotti tiene tutti. Roma, se parte Schick occhio a Batshuayi

Direttore Radio Montecarlo Sport

Ci siamo, i motori sono già accesi, le notizie cominciano ad arrivare. Parto da Icardi. Alla fine il rinnovo si farà. Sono stati giorni caldi ma il cielo sarà di nuovo sereno, perché la volontà di tutti è proseguire nella stessa direzione. Presto l’Inter formulerà una nuova proposta a Maurito. Marotta e Ausilio hanno già la strategia pronta. L’obiettivo è anche togliere la clausola rescissoria di 110 milioni di euro valida solo per l’estero. Non sarà semplice ma l’Inter ci proverà. A gennaio l’argomento Icardi sarà centrale ma c’è anche la situazione Miranda da monitorare. Il difensore brasiliano vorrebbe avere più spazio. L’Inter sta facendo una riflessione, ma prima di dare il via libera alla cessione deve avere in mano un’alternativa. Andersen della Samp piace da tempo, ma è difficile ottenere il si del club blucerchiato. All’estero in casa Chelsea ci sono due profili interessanti come Christensen e Cahill. Sarri non ha alcuna intenzione di privarsi del centrale danese, per il difensore inglese non ci sarebbero grossi problemi ma il nodo è l’ingaggio molto alto. Per Gabigol si è mosso il West Ham ma c’è anche il Flamengo. Anche Il Milan continua il suo lavoro. Per l’attacco si sono aggiunti anche Pato e Muriel. A centrocampo l’alternativa a Fabregas potrebbe essere Baselli. La Juventus è proiettata al futuro. E se Pogba per giugno resta un’ipotesi forte, attenzione anche a De Ligt. Il talentuoso difensore dell’Ajax che proprio lunedì a Torino ha ricevuto il prestigioso Golden Boy è nel mirino da tempo. Con Van der Saar i rapporti sono ottimi e il discorso è stato avviato. C’è però da battere la concorrenza del Barcellona che in questo momento è davanti ma i giochi sono aperti. Per De Ligt la Juventus è una primissima scelta. Rimanendo sui giovani viene seguito con attenzione Tonali del Brescia, su cui però c’è un grande pressing dell’Inter. Il Napoli per gennaio ha un solo obiettivo: mantenere questo organico. Diawara, Rog, Ounas, tanto per fare alcuni nomi, hanno mercato ma Ancelotti vuole avere tutti a disposizione nella lunga volata campionato ed Europa League. A giugno ci saranno le manovre importanti. Il Napoli dovrà difendere e blindare ancora più i suoi gioielli. Come Koulibaly su cui il Manchester United potrebbe tornare a farsi sotto dopo averci provato in estate, magari mettendo sul piatto della bilancia la stessa offerta di 95 milioni di sterline rifiutata dal presidente De Laurentiis. Infine la Roma. Se davvero dovesse partire Schick (il ritorno alla Samp è più di un’idea), diventerebbe necessaria un’alternativa. Monchi reputa Batsuhayi la soluzione ideale ma c’è da convincere il Valencia. Tra le alternative da valutare anche Kownacki della Samp e Kouamé, anche se il Genoa non è intenzionato a prendere in considerazione offerte a gennaio. Per la difesa salgono le quotazioni di Maidana del San Paolo.