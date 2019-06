Icardi e i pretendenti: si aggiunge la Roma. Inter-Barella si entra nel vivo. Milan fra FFP e nuova dirigenza. E le panchine che continuano a sistemarsi

© foto di Federico De Luca

E’ tempo di buttare sul tavolo le idee. Magari anche i sogni, irrealizzabili. Ma finché non li tocchi con mano non puoi sapere se si verificano o meno. In questo contesto dobbiamo inquadrare la corte che a Icardi cominciano a fare i club italiani.

Icardi non sarà più centrale nel progetto dell’Inter di Conte. E questa è la base di partenza. Quindi essendo sul mercato chi può ci prova. E l’ultima ad avere l’idea Icardi è stata la Roma. Quando le due società hanno cominciato a parlare di Dzeko (e magari anche di Kolarov) una chiacchierata su Icardi è stata fatta eccome. La sinergia fra Inter e Roma funziona. Ha funzionato anche lo scorso anno (magari più per i giallorossi) quando le due società sono riuscite a coniugare esigenze tecniche (Nainngolan-Zaniolo e Santon) ed economiche (plusvalenze). Ecco perché l’idea Icardi. E’ chiaro che tutto dipende dalla volontà dell’attaccante argentino. E i primi sondaggi la Roma li ha iniziati a fare con l’entourage del giocatore. Risposte – né per un vero né per l’altro – non ci sono state. Non ci sono ancora state. Ma Icardi fa gola. Una trattativa da costruire, sicuramente con altri giocatori nella trattativa (Dzeko, Kolarov, Pellegrini).

Icardi non può non essere oggetto del desiderio. Lo è stato (e lo sarà?) anche del Napoli che ci aveva provato 3 anni fa e che ha provato a risondare il terreno 3 mesi fa. Lo potrebbe essere della Juventus, con cui rimane sospeso nell’aria il famoso scambio con Dybala. A queste da oggi aggiungiamo la Roma.

Poi – come detto – rimarrà centrale e decisiva la volontà di Icardi, di cui bisogna necessariamente tenere conto. Ma le pretendenti cominciano a crescere.

L’Inter intanto continua a lavorare sul mercato. C’è stato il primo incontro fra società, a cena al Bulgari. Il Cagliari ha fatto il prezzo 50 milioni compresi i bonus. Insomma potremmo pensare che 35 milioni di euro possano essere la base e 15 milioni divisi in varie tranche sempre più “difficili” da raggiungere, legati sia al risultato in campionato (o in Europa) dell’Inter sia legati agli obiettivi personali del ragazzo. Ora ci saranno da decidere anche le contropartite che potrebbero abbassare la parte cash. Un giocatore che piace molto al Cagliari è Bastoni (operazione che potrebbe essere fatta in prestito con diritto di riscatto e controriscatto) e un altro è Eder, giocatore che stuzzica molto la società rossoblu. Anche qui rimane da capire come incastrare i numeri.

La sentenza sul Milan è arrivata. Ma bisognerà comunque attendere per capire cosa succederà alla società rossonera sul fronte FFP. Perché di fatto si è deciso di aspettare la sentenza del TAS sulla prima infrazione che aveva commesso il Milan (fra il 2015 e il 2017): in un primo momento il Milan si era visto escluso dalle coppe, il ricorso aveva previsto – fra le altre cose – anche il pareggio di bilancio entro il 2021. Proprio su questo il Milan aveva voluto ribattere: i conti sotto indagine sono ascrivibili alla precedente proprietà. Quindi si è creato una sorta di accavallamento perché la Uefa controlla sempre gli ultimi tre bilanci delle società: ma generalmente quando si ravvisa un’irregolarità inizia un Voluntary Agreement o un Settlement Agreement, per cui un percorso di rientro. E l’analisi dei bilanci viene fatta in maniera diversa.

La sensazione è che quindi ora si voglia arrivare a una sanzione “cumulativa” rispetto a questa situazione. Il problema è che siccome al momento non si sa quando potrebbe pronunciarsi il TAS c’è incertezza anche rispetto all’eventuale partecipazione del Torino in Europa League (partendo dai preliminari) o quella della Roma (preliminari o meno?).

Il Milan però non si scompone e attende. Soprattutto attende con idee molto chiare. Maldini avrebbe scelto la sua squadra. Al di là dell’allenatore (il prescelto è Giampaolo) i nomi proposti (e a cui è stata fatta una proposta) sono entrambi molto importanti: Tare e Boban. Il primo ha fatto un percorso eccezionale come direttore sportivo alla Lazio (naturalmente con il supporto di Lotito e S Inzaghi, in queste ultime stagioni), portandola a ridosso della zona Champions League e unica squadra ad aver “rubato” qualcosa alla Juventus in questi ultimi mesi. Di Boban credo ci sia poco da aggiungere oltre la sua straordinaria carriera da giocatore (al Milan) e come dirigente calcistico alla FIFA poi. Sarebbe una doppietta eccezionale: ma naturalmente molto (se non tutto) dipende da come risponderanno i diretti interessati.

Poi si cominciano a sistemare anche le panchine. Per Sarri solo una questione di tempo (visto che prima di venerdì non è previsto arrivi la risposta del Chelsea sul discorso clausola), del Milan abbiamo appena detto, la Roma rompe gli indugi e va decisa su Fonseca. Per due motivi: il primo è che il suo procuratore sta già parlando con lo Shakhtar per togliere la famosa clausola (da 5 milioni di euro) che il presidente aveva promesso non avrebbe voluto, e lo farà anche di persona nelle prossime ore. La seconda è che l’altro candidato, ovvero De Zerbi, ha parlato nel pomeriggio con il Sassuolo e il loro percorso continuerà insieme.

In giornata Preziosi incontrerà prima Prandelli (la permanenza rimane molto difficile) e poi Andreazzoli che è il candidato più forte per la panchina rossoblu per la prossima stagione. L’Empoli quindi sonda la disponibilità di Dal Canto e Bucchi. A Ferrara, dovrebbe rimanere invece Semplici: tutto dovrebbe essere risolto fra poco, nonostante anche Semplici sia nel mirino del Genoa. La Samp (che libererà Giampaolo) deciderà di iniziare una nuova stagione con Pioli.

La Spal sta valutando se riscattare Viviano e nel frattempo valuta sia Berisha che Sportiello dell’Atalanta. A Bergamo la priorità è il rinnovo del Papu Gomez, e interessano Consiglio e Duncan del Sassuolo.

Lecce concentrato sui rinnovi: Falco e Petriccione sono vicini all’accordo. E in attacco interessa molto Caputo che può lasciare l’Empoli e sul qualche c’è anche il Parma. Il Brescia pensa a Castrovilli (lo scorso anno a Cremona, ma di proprietà della Fiorentina). L’Atletic Bilbao interessata a Berenguer: ma si può fare solo a titolo definitivo.