Icardi e il rinnovo, Higuain e il Chelsea. Le novità su Ramsey, il ritorno di Gabbiadini e le strategie del Napoli...

L'ultimo colpo di giornata lo ha messo a segno la Sampdoria che riabbraccia Gabbiadini. Lo riporta in blucerchiato: operazione complessiva da 12 milioni di euro (3 di prestito e 9 per il riscatto obbligatorio più bonus legati alla qualificazione in Europa). La Samp non voleva lasciarsi scappare l'occasione: rapporto qualità prezzo Gabbiadini è stato giudicato un affare che non si poteva lasciar perdere. E così l'attacco della Samp diventa di assoluto livello: starà ora a Giampaolo trovare nuovi equilibri fra i suoi attaccanti con la consapevolezza che Kownacki verrà girato in prestito.

Nel pomeriggio ci aveva pensato Wanda Nara a rendere frizzante la giornata. Tra un impegno e l'altro legato al suo lavoro la procuratrice del capitano nerazzurro trova sempre il tempo di tenere alta l'attenzione sul rinnovo di Icardi. Ha voluto far sapere (attraverso AS, giornale spagnolo) che è molto lontano a oggi che ci sono club molto importanti (due spagnoli soprattutto, probabilmente Real e Atletico Madrid) interessati a Mauro e che la proposta arrivata non è ritenuta soddisfacente.

Questo chiaramente non significa che non si può trovare un accordo ma in vista dell'incontro della prossima settimana (che deve essere ancora definito fra le parti) ha voluto rimarcare la propria posizione.

L'Inter dal canto suo non ha voluto prendere ufficialmente una posizione perché sostanzialmente non c'è nulla di diverso da quanto detto finora (prima da Ausilio e Gardini e poi rimarcato anche da Marotta alle prime uscite ufficiali): esiste la ferma volontà di continuare con il proprio capitano nel modo più soddisfacente possibile. Nel corso di questi mesi, per quanto ci è dato sapere, non sono arrivate richieste (ufficiose né tantomeno ufficiali) su Icardi da parte di altri club. Ma questo non significa nulla: se un club fosse interessato a Icardi non ci sarebbe neanche bisogno di parlare con l'Inter: esiste infatti una clausola da 110 milioni di euro valida per i primi 15 giorni di luglio. A quel punto sarebbe soltanto il giocatore che potrebbe dire sì o no ad un'eventuale nuova destinazione.

E' evidente che è una questione di soldi, visto che lo stesso Icardi, nelle varie interviste rilasciate in questi mesi, ha sempre manifestato il suo amore per l'Inter e la voglia di rimanere. Ecco perché sarò importante il prossimo incontro, peraltro il primo con Marotta.

Nel frattempo l'Inter ha definito il trasferimento di Gabigol al Flamengo: prestito secco gratuito per 12 mesi, con tutto lo stipendio (e bonus) pagati dal club brasiliano. L'Inter potrà venderlo durante l'estate (dovesse arrivare un'offerta nel periodo del prestito) ma eventualmente dovrà riconoscere un 5% di questa eventuale vendita al Flamengo.

Al Milan continua a tenere banco la vicenda Higuain. Dopo le prime frecciate di Leonardo emergono alcuni retroscena. Poco prima della conferenza di Paquetà, infatti i dirigenti rossoneri avevano incontrato l'attaccante argentino per dirgli in faccia quello che poi avrebbero detto pubblicamente.

Il giocatore (sicuramente scontento dopo il rosso con la Juve e per una stagione non iniziata nel modo migliore), avrebbe calato d'intensità negli ultimi due mesi, distratto anche dalla corte di Maurizio Sarri.

Il Pipita avrebbe visto di buon occhio la possibilità di tornare ad allenarsi con l'allenatore che lo aveva valorizzato meglio nella sua carriera, ma il Chelsea (almeno al momento) non sembra disposta ad assecondare le richieste del suo allenatore per un attaccante di 31 anni.

Da qui la volontà di spronare Higuain, senza contare che senza il suo numero 9 (e senza lo scambio con Morata che è corteggiato dal Siviglia) il Milan sarebbe più in difficoltà nel raggiungere l'obiettivo stagionale: il 4 posto. Gli obiettivi di mercato sono sempre gli stessi: regista (Sensi uno dei profili seguiti) e un esterno offensivo (Carrasco e Quincy Promes, alcuni dei nomi) ma il Milan vuole continuare prima a guardarsi intorno.

La Juventus in giornata ha definito il ritorno di Sturaro al Genoa. Prestito con diritto di riscatto a 8 mln che può diventare obbligo ad un determinato numero di presenze. E Romero? Argomento soltanto sfiorato, se ne riparlerà molto probabilmente al ritorno dalle vacanze di Preziosi. Ma anche qui senza correre troppo visto che la valutazione che fa il Genoa del difensore è molto alta... (25-30 milioni di euro). La notizia più attesa dai tifosi della Juve comunque è relativa a Ramsey: sono stati risolti anche gli ultimi dettagli nelle ultime ore. Dopo la Supercoppa Italiana molto probabile che si fissi l'appuntamento con gli agenti per formalizzare il contratto e per decidere quando fare le visite mediche.

Molto intense anche le giornate del Napoli. Intanto incontro a Castelvolturno tra il Napoli e l'agente di Hysaj per parlare del futuro del terzino albanese. Hysaj voleva capire bene i piani tecnici di Ancelotti su di lui. Il Napoli ha ribadito la sua soddisfazione nel giocatore e rimane un giocatore importante della rosa, ma era necessario chiarirsi dopo le dichiarazioni del suo procuratore Giuffredi. Per questo gennaio è da escludere la cessione, a meno di offerte monstre. Per giugno si vedrà e in quel caso un'alternativa potrebbe essere Lazzari, che Spal e Napoli avevano trattato nelle scorse settimane. Per Kouamé la fase è di stallo (vista anche la differenza sulle cifre e la valutazione anche su altri attaccanti come Lozano del PSV) mentre continua, la dirigenza partenopea, a tenere calda la pista Barella, nel caso in cui davvero il PSG dovesse venire in Italia con un'offerta irrinunciabile per Allan.

La Roma aspetta De Rossi ma continua a guardare i centrocampisti, anche per il futuro. Soprattutto considerato che Lorenzo Pellegrini in estate potrebbe diventare uno dei centrocampisti più richiesti del panorama internazionale. Ha una clausola con cui poter lasciare la Roma (tra i 28 e i 30 milioni) e ha già dimostrato tutto il suo valore sia in campionato che in Champions che in Nazionale. Ed essendo uno dei giovani più interessanti le grandi hanno messo gli occhi su di lui. Il PSG è stata l'ultima (per sostituire Rabiot) che si è informata sulle condizioni e contratto del giocatore. Uno dei nomi seguiti dalla Roma per il futuro è Malinovskyi del Genk. La Roma ha già il sì del giocatore e attende il momento giusto per fare affondo. Intanto oggi il procuratore di Bennacer ha incontrato l'Empoli che non ha intenzione però di vendere adesso uno dei suoi migliori giocatori.

Alla Samp tornerà Dodo, che non ha trovato l'accordo con il Santos per rimanere. Nelle ultime ore registriamo un interessamento del Bologna (a cui piace anche Antonelli). Se dovesse uscire Dodo e dovesse esserci anche un'altra uscita, la Samp è ancora interessata ad Abner (ex Real Madrid) che ora gioca in Brasile nel Parana.

Il Boca in Italia (con il suo ds Burdisso) ha incontrato a Milano il Cagliari per parlare di Nandez. Se c'è accordo totale sulla valutazione del ragazzo, il problema rimane la formula di pagamento. Il Boca li vorrebbe subito per questioni di tasse, ma ancora non c'è accordo. Sarà necessario rivedersi. Il Boca ha poi incontrato anche l'Atalanta per Palomino: offerti 7 milioni di euro, ma l'Atalanta dice di no perché considerato titolare. Gosens piace al Borussia Dortmund che vorrebbe prenderlo a giugno e anche la Samp si è interessata.

L'Empoli vorrebbe prendere Sorrentino del Chievo (proposto al giocatore un anno e mezzo di contratto): il Chievo naturalmente fa muro, ma si continuerà a parlare nei prossimi giorni per cercare di accontentare Iachini. Nel frattempo a sinistra è in arrivo Pajac dal Cagliari e si tratta per Zulj, centrocampista dello Sturm Graz. Alla Spal, con Schiattarella verso il Frosinone si pensa a Stanko Juric, centrocampista dell'Hajduk Spalato (sul quale c'è anche la Fiorentina). Il Torino ha in uscita Edera che piace a Parma Udinese e Frosinone. Il Parma continua a lavorare per Kucka e pensa a Sala per la difesa (visto che per Caceres si complica). Il Bologna non molla Spinazzola così come il Sassuolo continua a corteggiare Lucioni: non ci vuole un genio a capire che per il 31enne difensore è un'opportunità incredibile. Il Lecce terrà duro, cercherà di strappare il massimo, ma sarà difficile che il Sassuolo non riesca a raggiungere l'obiettivo.