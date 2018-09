Editoriale Il mercato internazionale ai raggi X: l'Italia spende e gli affari sono sempre fra i soliti... 13.09.2018 00:00 di Luca Marchetti articolo letto 6398 volte © foto di Federico De Luca La FIFA ha fatto la fotografia del mercato internazionale. Ovvero dei trasferimenti provenienti dalle federazioni estere. Un lavoro complesso, reso possibile dal TMS (il Transfer Matching Sistem): quindi non si tratta di proiezioni o di valutazioni, ma di dati certi. Sono dati aggregato certo (non c'è il singolo trasferimento nel dettaglio) ma ci rende una foto complessiva dell'andamento del mercato a livello internazionale nella scorsa estate.

Intanto il primo dato: nonostante le date di chiusura diverse il mercato continua ad essere in crescita. Nei 93 giorni presi in considerazione i trasferimenti nel mondo sono stati 8401. Quasi il 60% hanno riguardato giocatori senza contratto (quindi trasferimenti senza corrispettivo in denaro), 13,8% in prestito, l'11,4 il ritorno dal prestito e soltanto il 15,7 riguardano trasferimenti a titolo definitivo.

Quindi di questa montagna di trasferimenti quelli che realmente hanno mosso denaro sono circa il 18% per una spesa complessiva mondiale di 5,44 miliardi di dollari (se consideriamo anche la sessione invernale il totale sale a più di 7 miliardi di dollari).

La parte del leone la fa sempre il BIG5 che "sposta" circa un quinto dei giocatori per il 77,5% della spesa totale nel mondo. Insomma 3 miliardi di dollari (sui 5,44) sono spesi da squadre del BIG5 e sempre scendendo più nello specifico più di 2 miliardi e mezzo sono stati investiti fra club appartenenti al BIG5. Una cifra importantissima che testimonia fondamentalmente due "velocità" nel mondo e che è in una progressione incredibile. Pensate che dal 2011 ad oggi (ovvero di fatto da quando le transazioni internazionali vengono tracciate dal TMS la cifra spesa fra club del BIG5 è passata da 725 milioni di dollari ai 2,55 miliardi di oggi per un aumento del 250% circa. Chiaramente il numero dei giocatori coinvolti in questi trasferimenti è basso: sono 443 ovvero lo 0.6% dei movimenti mondiali.

Vendendo all'Italia: è la seconda associazione del Mondo per spesa e ha abbattuto il muro del miliardo di dollari di spesa internazionale: sono, fra le 5 grandi, la nazione che ha avuto l'incremento maggiore rispetto alla passata stagione (+74%) con un aumento anche del numero di giocatori provenienti da nazioni estere acquistati. Discorso diverso naturalmente per gli incassi: l'Italia è ultima fra i 5 con 417 milioni di dollari incassati. La Francia è quella che ha preso di più (833) seguita dalla Spagna (716). La Germania è invece l'ultima delle BIG5 per spesa: curiosità la prima (per spesa) appena dietro le 5 europee è l'Arabia Saudita, seguita da Belgio, Portogallo e Olanda. Crollo della Cina, come preventivabile...

Sempre analizzando la situazione italiana i club del nostro paese hanno speso praticamente quasi il 99% in giocatori provenienti da paesi del BIG5. Questi giocatori rappresentano il 72,4% degli arrivi stranieri in Italia. Ma come sono composti questi arrivi? In totale sono 279 i giocatori arrivati da leghe straniere: 84 a titolo definitivo, 35 in prestito, 83 a parametro (ovvero senza contratto) e 77 di ritorno dal prestito. La maggior parte dei giocatori arriva dalla Spagna (35) seguita da Inghilterra (23) e Belgio (19). Anche per le cessioni la meta "favorita" è la Spagna (25) stavolta seguita dalla Francia (18) e Portogallo (17). A sorpresa i più "comprati" dalle squadre italiane sono... italiani (30), seguiti da francesi (24) e argentini (21). L'altro dato positivo è che le squadre italiane hanno comprato giocatori giovani: la media è di 22 anni e 10 mesi. Il dato negativo è che sono tanti gli italiani ceduti all'estero: 50...

Ultima curiosità, in generale: dei 736 partecipanti alla coppa del Mondo ben 155 sono stati coinvolti in trasferimenti in questa estate di calciomercato, 118 di questi 155 sono europei...

