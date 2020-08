Il Milan prova il sorpasso per Tonali ma l’Inter non molla. Kolarov sarà nerazzurro, per Brozovic c’è il Bayern. La Juventus su Locatelli, Suarez e Dzeko piste calde

vedi letture

Chiarita la situazione con Conte, l’Inter è pronta a partire sul mercato. L’obiettivo è vincere lo scudetto e proprio per questo verrà costruita una squadra ancora più competitiva. Gli innesti principali verranno fatti a centrocampo. Su Tonali però si è inserito il Milan. I rossoneri stanno provando a convincere il Brescia con una proposta di prestito oneroso a 10 e diritto di riscatto a 25. L’Inter è sul giocatore da tempo ma per premere sull’acceleratore deve prima fare un’uscita. I nerazzurri pensano a un prestito biennale con obbligo di riscatto a 35. Detto questo c’è sempre interesse per Vidal e se ci dovessero essere le condizioni giuste l’Inter potrebbe anche affondare il colpo. In difesa arriverà Kolarov. L’operazione è in dirittura d’arrivo. Attenzione alla situazione Brozovic. Il Bayern Monaco rischia di perdere Thiago Alcantara destinato al Liverpool e sta valutando le alternative. Brozovic è un’idea. E poi c’è da capire anche il futuro di Skriniar e Vecino, che a oggi sembrano molto lontani dall’Inter. La Juventus, dopo aver piazzato l’acquisto di McKennie, continua a lavorare sul centrocampo. Dopo Matuidi andrà via anche Khedira e quindi serve un altro giocatore per completare il reparto. I bianconeri hanno individuato in Locatelli la soluzione giusta. Ha fatto una stagione di alto livello al Sassuolo ed è cresciuto tantissimo. La valutazione è alta ma Manuel può rappresentare un grande investimento ed ecco perché Paratici sta parlando con il club emiliano per trovare un’intesa. Per la punta centrale continua il giro d’orizzonte. Con il sicuro addio di Higuain ai bianconeri serve un centravanti in grado di fare la differenza. La Juventus nelle ultime ore sta cercando di capire se ci sono margini per arrivare a Suarez, in uscita dal Barcellona. In Italia il nome più caldo rimane Dzeko, che però a Roma si trova bene e avrebbe piacere di restare. Poi è chiaro che di fronte ad un’offerta concreta della Juventus ci penserebbe. C’è però anche un altro problema, nel senso che i giallorossi darebbero il via libera solo dopo aver preso un’altra punta di pari livello. E qui si torna al Milik, che resta la prima alternativa. L’attaccante polacco pensa sempre ai bianconeri e quindi anche questo contribuisce per ora a non sbloccare la situazione. Ci vorrà ancora un po’ di tempo ma presto le strategie di Juventus e Roma saranno chiare.