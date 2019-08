Il Napoli prepara l’assalto finale a James e Lozano. Llorente pista da monitorare. Verdi andrà al Torino. Per Dzeko all’Inter decisiva la prossima settimana. Icardi, la Juventus rimanere in pole position. Dybala, c’è anche il Psg

E dopo Lukaku all’Inter è arrivato il momento del Napoli. Giuntoli è a lavoro da molto tempo per regalare ad Ancelotti un grande attaccante. Nelle ultime ore gli sforzi si stanno concentrando soprattutto su Lozano. Il club azzurro sta cercando di sistemare gli accordi relativi alle richieste del Psv Eindhoven che vorrebbe il pagamento della clausola rescissoria, dell’intesa con il giocatore (pronto un contratto di 5 anni intorno ai 4 milioni a stagione bonus compresi) e dei diritti di immagine. Il Napoli vuole fare l’operazione e sa che è fondamentale dare un’accelerata per avere prima possibile l’esterno messicano. Intanto parallelamente Giuntoli tiene i contatti con Mendes e il Real Madrid per James Rodriguez. Più passa il tempo e più aumentano le possibilità che l’attaccante colombiano vesta la maglia del Napoli. L’Atletico Madrid si è defilato e l’unica vera offerta rimane quella del presidente De Laurentiis. Non è cambiato però niente nella sostanza, la proposta è sempre quella di un prestito con diritto di riscatto ad una cifra che dovrebbe oscillare tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il Napoli sta facendo una riflessione anche su Llorente, che si è svincolato dal Tottenham. L’attaccante spagnolo ha ricevuto molte offerte e nel caso sarebbe un’ottima soluzione, come alternativa a Milik. Al momento però è solo un’idea. In uscita rimangono sempre Verdi e Ounas, il primo alla fine andrà al Torino per 22-23 milioni di euro. In attesa delle prossime mosse del Napoli, anche la Juventus è pronta a tornare protagonista. Svanite le ipotesi United e Tottenham, il futuro di Dybala resta ancora incerto. È chiaro che i bianconeri sono intenzionati a prendere un altro attaccante. E il nome in pole position è sempre quello di Icardi, a maggior ragione ora che Lukaku è andato all’Inter. L’idea dello scambio tra i due attaccanti alla fine accontenterebbe tutti. Conte avrebbe così una seconda punta eccezionale per arricchire il suo reparto offensivo, Sarri si ritroverebbe un bomber da 30 gol stagionali, in grado di fare la differenza ed un ottimo partner per Cristiano Ronaldo. Il problema resta la valutazione di entrambi. Nel senso che per la Juventus Dybala vale non meno di 75 milioni. Per i bianconeri il costo di Maurito ora non può superare i 50 milioni, per cui su queste basi ci sarebbe da trattare o trovare una soluzione. Ll’Inter vuole anche prendere Dzeko e per farlo proverà a convincere la Roma, magari alzando di poco l’offerta da 15 milioni con alcuni bonus. La prossima potrebbe essere la settimana decisiva per il trasferimento in nerazzurro. Tornando allo scambio Dybala-Icardi, le possibilità non mancano ma per la Joya c’è anche l’ipotesi Paris Saint Germain da non sottovalutare. A prescindere da quello che sarà il futuro di Dybala, la Juventus farà l’impossibile per avere Icardi, il vero grande obiettivo in attacco ci questa estate.