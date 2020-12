Inter, 4 cessioni a gennaio. Idea scambio Pinamonti-Lasagna. Bastoni rinnova fino al 2025. Napoli, per Milik ancora nessuna offerta. E per il futuro si studia la strategia per tenere Bakayoko

L’eliminazione dall’Europa è stato un brutto colpo per l’Inter che adesso ha un solo grande obiettivo davanti a sé: provare a vincere lo scudetto. A gennaio ci saranno molti cambiamenti, almeno quattro partenze. Per Eriksen si sta cercando lo scambio giusto. Il Paris Saint Germain lo vorrebbe e sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia anche Paredes ma il giocatore è più propenso nel caso a tornare in Premier League. Attenzione sempre anche al Borussia Dortmund. Se l’Inter non dovesse trovare la contropartita tecnica potrebbe anche valutare l’ipotesi di un prestito fino a giugno magari inserendo un diritto di riscatto. Anche Nainggolan lascerà l’Inter. La destinazione più probabile resta il Cagliari. In uscita anche Vecino e Pinamonti. E a proposito di quest’ultimo c’è una nuova ipotesi. Con l’Udinese I nerazzurri potrebbero mettere in piedi uno scambio di prestiti fino a giugno con Lasagna. Molto più complicato arrivare a Giroud, che il Chelsea non ha intenzione di vendere nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2021. Marotta e Ausilio stanno lavorando anche sui rinnovi. Dopo l’intesa ormai raggiunta con De Vrji è in arrivo anche quella con Bastoni. Ultimi dettagli per un nuovo contratto fino al 2025. E veniamo al Napoli. Parto da Milik. La certezza è che alla riapertura del mercato l’attaccante polacco andrà via. Interessi tanti ma al momento al club azzurro non sono arrivate offerte ufficiali. Probabilmente qualcosa inizierà a muoversi alla fine dell’anno. Il Napoli guarda molto anche al futuro. Bakayoko si è inserito alla grande negli schemi di Gattuso ed è diventato un giocatore molto importante. E l’idea di provare ad acquistarlo a giugno comincia a essere concreta. Il discorso non è semplice anche per le richieste del Chelsea e l’ingaggio. Il Napoli sta valutando la strategia da adottare e in questi mesi cercherà di trovare la strada giusta. A gennaio difficile che possa esserci qualche innesto. Il Napoli in prospettiva osserva la crescita di alcuni giocatori che si stanno mettendo in particolare evidenza. Tra questi c’è sicuramente Mattia Zaccagni, che sta disputando una grande stagione con la maglia del Verona. Il centrocampista gialloblù tra l’altro ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. L’altro è Gabriele Zappa, classe ‘99, in forza al Cagliari. Sempre più difficili i rinnovi di Hysaj e Maksimovic, che con ogni probabilità a fine stagione lasceranno Napoli.