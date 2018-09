Inter ancora Modric nel mirino e si lavora per il rinnovo di Skriniar, Juve occhi su Marcelo, il Napoli vuole blindare Milik. Milan, oltre Rabiot piacciono Paquetà e Paredes

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Siamo appena a metà settembre eppure gennaio sembra così vicino, perché il mercato è sempre in movimento. E allora parto dall’Inter che ha cullato per alcuni giorni il sogno Modric. Il no netto di Florentino Perez ha chiuso ogni possibilità, ma ancora il rinnovo con il Real Madrid non è arrivato e quindi ecco che per i nerazzurri ci potrebbe essere una speranza per la sessione invernale. Una piccola possibilità ora, che i prossimi mesi potrebbero rendere più grande. Molto dipenderà anche dai risultati del Real Madrid in Liga e in Champions. La certezza che continua a fare forza all’Inter è la volontà di Luka di sposare il progetto nerazzurro. Il tempo ci dirà se e come tutto questo si potrà realizzare. Ausilio intanto lavora anche su altri tavoli. Detto del rinnovo di Icardi, un altro obiettivo è blindare Skriniar, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. L’obiettivo sarebbe quelli di allungare di un anno

con aumento di ingaggio. Le parti sono in contatto per cercare un’intesa il prima possibile. Intanto sempre da Madrid arrivano segnali verso Torino. Dopo Pogba anche Marcelo è una pista da monitorare per la Juventus. In questo caso si parla più per giugno, ma l’effetto Cristiano Ronaldo è evidente. Perché il brasiliano possa vestire il bianconero serve la partenza di Alex Sandro, che guarda caso piace e non poco al Real. Al momento è solo un’idea, ma tra qualche mese potrebbe anche diventare una pista molto concreta. Il Napoli non si ferma un attimo, anche se la fortuna sembra sempre voler girare le spalle agli azzurri. Ancora un legamento crociato, stavolta è toccato a Chiriches. Un problema in più in difesa anche se Ancelotti può sempre giocarsi due carte come Maksimovic e Luperto. Detto questo Giuntoli è al lavoro anche per il rinnovo di Milik. L’obiettivo è portare il contratto fino al 2023, aumentargli l’ingaggio e alzare la clausola rescissoria a 150 milioni di euro. Il Milan guarda a gennaio e al possibile arrivo di un centrocampista. Rabiot è in cima alla lista ma piacciono molto anche altri due profili. Uno è Paquetá del Flamengo, su cui ci sono tanti club europei, in primis Barcellona e Paris Saint Germain. L’altro è Paredes. Il problema è la valutazione che ne fa lo Zenit San Pietroburgo, vicina ai 30 milioni di euro. Infine flash veloce sulla Roma. Dzeko presto dovrebbe allungare il suo contratto fino al 2021.