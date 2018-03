Inter avanti per Rafinha, ma spuntano le alternative, le mosse (segrete) del Napoli e quelle (clamorose) delle spagnole: da CR7 a Griezmann...

© foto di Federico De Luca

Il primo incontro con il Barcellona ora deve maturare. L'Inter, con il suo direttore sportivo, ha allacciato ufficialmente i rapporti (fra società importanti come Inter e Barca è molto meglio, anche diplomaticamente, parlarne di persona) e ha "lanciato" l'ultima offerta. 35 milioni di euro il diritto di riscatto per il prestito di Rafinha. Ora tocca ai blaugrana capire se il valore dato al giocatore è congruo o meno. L'Inter ha alzato (come era ovvio che fosse) la propria valutazione (partiva da circa 20), il Barca è sceso dai 50 di partenza. In questi casi si dice che a metà strada si trova la soluzione del problema. Ora però è leggermente più complicato perché il Barcellona vuole capire bene se può correre il "rischio" di vendere il giocatore a quella cifra, qualora Rafinha dovesse essere completamente recuperato, grazie al lavoro in nerazzurro. E per farlo capire meglio ai nerazzurri è stato schierato ieri in coppa. Ma l'Inter, come sappiamo, ha dalla sua la volontà del giocatore, che continuerà a parlare con il Barcellona per spingere verso questa soluzione.

Non dovesse andar bene? L'Inter comunque le sue alternative le sta continuando a monitorare. Proposto Schurrle dello Schalke, si sta valutando Sturridge del Liverpool (soprattutto se i nerazzurri dovessero decidere di cercare un'alternativa ad Icardi) soprattutto cercando di capire quanto chiede il Liverpool per il prestito. Ma forse quelli che intrigano più i nerazzurri sono in Spagna: Correa del Siviglia (che ha anche segnato nella partita vinta contro l'Atletico) magari in uno scambio con Brozovic e Gaitan dell'Atletico Madrid che però è extracomunitario, status per il quale l'Inter vorrebbe mantenersi il posto libero per Ramires, anche se questa pista si sta complicando sempre più vista la decisione da parte di Suning di tenerlo allo Jangsu.

Dopo il no di Verdi il Napoli è in fase di riflessione. Intanto è atteso nelle prossime ore un giovane straniero per le visite mediche a Villa Stuart: tutto top secret, si potrà sapere di più in mattinata. Rimane Politano l'ipotesi più concreta visto che il ragazzo è andato a parlare con il Sassuolo per capire i margini di cessione (anche se finora i neroverdi hanno detto sempre no alla cessione e anche ieri i toni della discussione sono stati piuttosto accesi). Ma la valuazione di 20 milioni e magari l'inserimento di Maksimovic, oltre alla voglia del ragazzo potrebbero fare la differenza, il Napoli proverà ad insistere. Deulofeu a titolo definitivo non scalda poi così tanto, Lucas Moura idem e potrebbe essere un'opportunità negli ultimi giorni di mercato. Non è detto che il Napoli però debba prendere un giocatore così, tanto per farlo. Valutazioni in corso quindi...

Le altre notizie di giornata: sondaggio del Chelsea per Emerson della Roma, il Milan non ha trovato ancora l'accordo con il Boca per Gustavo Gomez, anzi... la trattativa rischia seriamente di saltare.

Giornata di arrivi: a Torino ecco Damascan dallo Sheriff Tiraspol (e si continua a seguire Donsah del Bologna), a Cagliari visite mediche per Ceter, attaccante di 21 anni, e visite mediche anche per Djuiricic a Benevento (dove rimane l'idea Bonifazi per la difesa e dove è arrivato anche Cristian Cannavaro, figlio di Fabio, per la Primavera).

Il Bologna, anche senza la cessione di Verdi, ha comunque fatto una chiacchierata con la Juventus per Orsolini. L'Atalanta in questo momento non ha ancora dato l'ok (è a Bergamo in prestito biennale) ma è una trattativa che può decollare. A Sassuolo Sala può essere il sostituto di Gazzola, ma il ragazzo ancora non ha detto ok. Così come ancora non ha dato l'ok il Genoa per il ritorno di Ricci a Crotone.

Ma la notizia più clamorosa, come saprete certamente, arriva dalla Spagna. La novità è che il Barcellona potrebbe pagare la clausola di Grizemann all'Atletico Madrid (ora fissata a circa 110 milioni di euro ma che in estate diventerebbe di 200). E' più di un'idea visto che a Madrid già pensano a Lemar del Monaco per sostituirlo. All'altra sponda della capitale spagnola ormai è evidente che il mal di pancia di Cr7 è di quelli che possono portare ad un'autentica rivoluzione in casa madridista. Le squadre che possono permetterselo sono sostanzialmente due (Manchester United e PSG) ma anche loro devono mettersi a contare bene i soldi a disposizione e gli eventuali introiti. Se dovesse veramente maturare la frattura e se davvero CR7 dovesse accettare la corte di una delle sue pretendenti, la prossima estate sarà ancora più bollente della scorsa... E attenzione anche ai cinesi visto che il Tianjin avrebbe il posto anche il lista Champions asiatica: ha tagliato Pato.