Inter con la Samp per la svolta in campionato. Juventus: Dybala un anno decisivo, Bernardeschi ora è l’arma in più. Di Francesco merita fiducia ma serve un cambio di marcia. Atalanta: il rinnovo di Gasperini segnale forte della società

Ne ero convinto e alla fine la Champions ha confermato la mia sensazione. Contro il Tottenham, l’Inter ha trovato il risultato, la prestazione ma soprattutto la reazione che voleva Spalletti. Quella rabbia che ha portato a ribaltare una situazione che avrebbe aperto in maniera ufficiale la crisi. E invece eccola là la stoccata vincente contro una squadra che l’anno scorso aveva messo i brividi alla Juventus negli ottavi di finale. Non so se quella di martedì sera è stata la svolta ma sicuramente una ripartenza decisa. E anche a livello psicologico può davvero aver sbloccato l’Inter. E l’unico modo per scoprirlo è ancora il campo, la delicata trasferta di stasera a Marassi. Se l’Inter vince, la rincorsa è cominciata e quindi miglior riprova non ci può essere.

Nonostante il primo posto in classifica, la prima doppietta italiana di Cristiano Ronaldo e il successo di Valencia, non è stata una settimana semplice per la Juventus. La vicenda Douglas Costa ha inciso e non poco. Ormai è stato detto tutto. Al di là del grave errore commesso, non penso proprio che questo possa cambiare i piani della società sul suo futuro. Poi c’è il capitolo Dybala. Per lui è un anno decisivo. Talento e qualità sono superiori alla media, per diventare un fuoriclasse l’argentino decisivo

nelle partite che contano. Se non dovesse riuscirci in questa stagione, davanti ad un’offerta importantissima la Juventus potrebbe anche fare una riflessione, ma l’argomento è rimandato a maggio. Una considerazione anche su Bernardeschi. Sta completando il suo processo di maturazione. È cresciuto tantissimo e ormai ha scalato le gerarchie diventando una pedina fondamentale per Allegri. Passo alla Roma. Quella di Madrid è stata una serataccia, troppo forte il Real ma questa non può essere la squadra che l’anno scorso è arrivata terza e sfiorato la finale di Champions League. Di Francesco deve ancora trovare l’assetto base, il momento non è dei più facili, ma sono convinto che alla fine la Roma verrà fuori alla distanza. Di Francesco ha personalità. Al Santiago Bernabeu ha fatto esordire Zaniolo, mandando in tribuna Kluivert. Si è preso dei grandi rischi ma ha dimostrato comunque coraggio. È giusto dargli fiducia anche se la Roma non può sbagliare le prossime due partite contro Bologna e Frosinone che arriveranno prima del derby. Infine l’Atalanta. Il rinnovo di Gasperini fino al 2021 è stata una grande mossa, per fare forza al lavoro di un bravissimo allenatore in un momento in cui i risultati fanno fatica ad arrivare. È così che si fa calcio.