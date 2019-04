Inter, è Lukaku la prima scelta se parte Icardi. Dzeko e Zapata le altre ipotesi. Juventus, per il centrocampo si continua a monitorare Ndombele del Lione. Svolta Mertens, l’attaccante belga ora potrebbe rimanere. Giuntoli al lavoro per Callejon

La fine del campionato è dietro l’angolo e una decisione deve essere presa per forza. La svolta tra l’Inter e Icardi sta per arrivare. L’addio resta l’ipotesi più probabile ma non scontata. Icardi è un grande bomber, ha 26 anni e ora più che mai è un’occasione di mercato per tante big. L’Inter è consapevole di dover affrontare un’estate che si preannuncia caldissima. Il giro d’orizzonte sulle alternative è già cominciato. La soluzione che più intriga è Lukaku, che potrebbe lasciare il Manchester United. Forza fisica, senso del gol, un giocatore che in italia potrebbe fare davvero bene. È suna primissima scelta, con costi però elevati. Poi c’e anche Dzeko. È una strada diversa, sicuramente più economica (Edin ha il contratto in scadenza nel giugno 2020), un giocatore d’esperienza, che non creerebbe alcuna pressione a Lautaro Martinez. La terza via è quella che porta a Duvan Zapata. L’attaccante colombiano sotto la guida di Gasperini è esploso definitivamente segnando più di 20 gol. E veniamo alla Juventus. La grande priorità del prossimo mercato come detto più volte è il difensore centrale, ma Paratici è attivo su più fronti. Dopo aver preso Ramsey (e anche in vista di una possibile partenza di Khedira) sta sondando il terreno per un eventuale altro inserimento a centrocampo. La pista Pogba per tanti motivi si è raffreddata ed ecco allora che sono tornati forti i riflettori su Ndombele del Lione. La valutazione è altissima ma il giocatore piace parecchio. Su di lui la concorrenza non manca. Ci sono infatti Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester United. Anche il Napoli è sempre operativo. Giuntoli lavora sempre sui rinnovi, che poi sono quelli di Zielinski, Milik, Maksimovic e Hysaj. La novità è che sta cambiando lo scenario su Mertens. L’attaccante belga a Napoli si trova bene. In passato c’era stata la tentazione Cina, ma ora il capitolo sembra chiuso. Il Napoli ha pronta una nuova proposta contrattuale, che potrebbe portare ad un allungamento fino al 2022. Mertens sta riflettendo e sicuramente ora è più vicino a rimanere in azzurro rispetto a qualche tempo fa. Alla lunga lista si è aggiunto intanto il nome di Callejon, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2020. I contatti sono già partiti, il tempo non manca, la volontà è quella di proseguire ancora insieme. Ma la sensazione è che anche in questo caso possa arrivare la fumata bianca.