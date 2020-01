Inter, Eriksen un sogno per l’estate, ora tutto su Vidal. Milan, entro 10 giorni il futuro di Piatek. Roma su Politano se parte Under. Napoli-Lobotka ci siamo, Koutris una delle ipotesi per la fascia sinistra

Eriksen è una grande occasione di mercato. In Italia è l’Inter che negli ultimi giorni ci ha fatto un pensiero, sondando il terreno e soprattutto le richieste del centrocampista del Tottenham, che si svincolerà a giugno. Ovviamente stiamo parlando in chiave estate, visto che, salvo colpi di scena, chiuderà la stagione in Premier League. Eriksen non ha ancora preso la decisione su quale sarà la sua prossima squadra. L’Inter, come tutti i club più importanti d’Europa, è alla finestra. In questo momento però tutti gli sforzi sono concentrati su Vidal. Marotta e Ausilio stanno premendo forte sull’acceleratore. Ancora non c’è l’accordo con il Barcellona ma di una cosa siamo certi: l’Inter farà di tutto per regalare a Conte il centrocampista cileno, un acquisto che potrebbe permettere ai nerazzurri di aumentare la propria forza e provare a vincere lo scudetto. Ci sono anche altre idee alternative, una è Nandez del Cagliari. L’arrivo di Ibrahimovic ha portato grande entusiasmo in casa Millan, ora però i rossoneri devono completare il mercato, prendendo anche un difensore. Todibo è in pole position. Un nodo da sciogliere è quello relativo a Piatek. L’arrivo di Zlatan restringe gli spazi all’attaccante polacco. Al momento la sua volontà è quella di restare al Milan ma da qui a una decina di giorni lo scenario potrebbe cambiare. Il Genoa e il Crystal Palace si sono fatte avanti ma per ora non c’è stata nessuna apertura. Anche la Roma è attenta a cogliere eventuali occasioni. Se dovesse essere ceduto Under, attenzione alla pista Politano. Il Napoli è all’affondo finale per Lobotka. La trattativa con il Celta Vigo è caldissima. Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento per un contratto di 5 anni. Giuntoli sta lavorando sui bonus per trovare l’intesa finale. Il mercato del Napoli dovrebbe prevedere l’acquisto di un esterno sinistro difensivo, considerato che Ghoulam potrebbe andare via. C’era stata l’ipotesi Ricardo Rodriguez ma poi il club azzurro ha deciso di non percorrerla. E così Giuntoli è a caccia di un profilo giusto che possa fare al caso di Gattuso. La ricerca continua. Una pista da seguire è Koutris dell’Olympiakos. Il Napoli, dopo aver alzato la proposta economica, è in attesa di una risposta da Mertens e Callejon. Intanto sono sempre più vicini i rinnovi di Zielinski, Milik e Maksimovic.