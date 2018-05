Inter, nella lista anche Ilicic e Cristante. Il Milan non molla la pista Belotti. Lazio, idea Badstuber per la difesa

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Ancora 90 minuti e poi tutto sarà chiaro. La Champions è un traguardo fondamentale per il mercato dell’Inter, aiuterebbe sul piano degli investimenti, ma le strategie sono già definite. La partita di domenica sera all’Olimpico contro la Lazio è insomma un crocevia. Il primo passo è il rinnovo di Spalletti fino al 2021, la base per la costruzione di un futuro sempre più importante. C’è la reciproca volontà di andare avanti e quindi si aspetta solo il momento giusto per formalizzare il tutto. L’Inter però non ha intenzione di fermarsi qui. Due nodi cruciali sono Cancelo e Rafinha. Trattative complicate perché i riscatti sono molto alti. L’Inter vorrebbe trattenerli entrambi ma sa che molto probabilmente non sarà possibile. Per il ruolo di centrocampista offensivo va tenuto in considerazione Ilicic, reduce da un campionato strepitoso con l’Atalanta. Un’operazione molto meno costosa rispetto al brasiliano del Barcellona e forse più praticabile. Un altro giocatore che piace tanto è Cristante (anche se le caratteristiche sono decisamente diverse) su cui ci sono pure Roma e Lazio. La valutazione di 30 milioni però è il problema principale. Per il ruolo di esterno nella lista c’è anche Florenzi, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2019. Anche in uscita non manca il lavoro. L’arrivo di Asamoah chiude ancora di più gli spazi a Dalbert, fortemente voluto la scorsa estate ma che alla fine non è riuscito a dimostrare il suo valore. Ci sono molti club interessati ma ora venderlo significherebbe fare una minusvalenza (è stato pagato 20 milioni dal Nizza). La soluzione ideale potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto. Anche il Milan è operativo. E’ chiaro che in vista della prossima stagione servirebbe un attaccante centrale in grado di garantire quei gol che sono mancati da André Silva e Kalinic. La pista Belotti è sempre da tenere presente, il Milan lo ritiene una primissima scelta. Su André Silva c’è da fare una riflessione, anche perché è molto giovane. Il croato ha mercato in Bundesliga e in Cina e la decisione è praticamente presa: partirà. La chiave di tutto è il budget, che una cessione di Donnarumma contribuirebbe a far crescere. Servono 60 milioni di euro per far vacillare il Milan, il Paris Saint Germain potrebbe anche fare un’offerta del genere. Intanto anche la Lazio si sta muovendo per regalare ad Inzaghi un difensore che possa compensare la partenza di De Vrji. Uno dei profili ideali è Romagnoli, ma il Milan non è intenzionato a valutare offerte. E cosi è cominciato il giro d’orizzonte tra le varie opportunità che può offrire il mercato. Un’altra soluzione è quella che porta a Badstuber, che lascerà lo Stoccarda. Giocatore con grandissime doti tecniche, che però in carriera è stato bloccato da tanti infortuni. Nani è in partenza e anche sul fronte offensivo qualcosa verrà fatto. Un nome molto caldo è Lucas Perez, di proprietà dell’Arsenal, che negli ultimi 6 mesi è stato in prestito al Deportivo La Coruna dove ha segnato 8 gol confenzionando altrettanti assist.