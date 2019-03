Inter, Politano sarà riscattato, c’è anche l’idea Bergwjin. Roma, per la panchina il favorito è Sarri. Senza Champions Under e Manolas potrebbero partire. Napoli, riflettori accesi su Lazzari, ma piace anche Lazaro dell’Hertha Berlino

Direttore RMC SPORT

© foto di Giacomo Falsini

La sosta ci riporta inevitabilmente a parlare di mercato. Le grandi manovre stanno cominciando. L’Inter ha in mente di fare molte operazioni. È chiaro che tanto dipenderà anche dalle uscite. In attacco Politano verrà sicuramente riscattato dal Sassuolo. Perisic potrebbe invece partire. Un nome da seguire resta quello di Carrasco, ma le idee sono tante. Nella lista c’è anche Bergwjin del Psv. Per il ruolo di punta centrale piace sempre Dzeko, che ha ancora un anno di contratto con la Roma. Il bosniaco però potrebbe lasciare il club giallorosso a fine stagione. A centrocampo l’idea principale resta sempre Barella. Per prenderlo servono più di 40 milioni di euro.

Anche la Roma sta programmando il futuro. Si pensa già all’allenatore del prossimo anno. Il favorito senza dubbio resta Maurizio Sarri, ma tutto è legato all’eventuale fine della sua avventura con il Chelsea. Subito dopo c’è Gasperini, anche lui sotto contratto con l’Atalanta. Servirà trovare anche un nuovo direttore sportivo. Al momento la pista più calda porta a Petrachi, che al Torino in questi anni ha fatto molto bene. Il traguardo del piazzamento Champions League è uno spartiacque fondamentale. Se non venisse raggiunto, in casa giallorossa ci potrebbero essere delle cessioni illustri. Chi potrebbe partire è Manolas, che ha molto mercato e sopratutto una clausola rescissoria abbastanza abbordabile di 36 milioni di euro. L’obiettivo è tenere tutti i gioielli ma se proprio ci dovesse essere un sacrificio l’indiziato è Under, che ha tanto mercato a livello internazionale. L’obiettivo principale è blindare Zaniolo fino al 2024. Lorenzo Pellegrini è un altro punto fermo, l’unico pericolo resta la clausola rescissoria vicina ai 30 milioni di euro. Anche il Napoli ha definito le sue strategie. Per la difesa molto dipenderà anche dal futuro di Hysaj. Se l’esterno albanese alla fine dovesse partire, Lazzari della Spal resta il nome in pole position, anche se il club emiliano chiede 20 milioni di euro. Sul fronte esterni Giuntoli sta facendo anche altre valutazioni. Tra i profili monitorati anche quello di Lazaro dell’Hertha Berlino. Poi c’è il capitolo Inglese. L’ex Chievo sta facendo molto bene in questa stagione al Parma, che ha la possibilità di riscattarlo a una cifra molto alta di 25 milioni di euro anche se il Napoli si è lasciato la possibilità di controriscattarlo. L’Atalanta resta fortemente interessata in caso di partenza di Duvan Zapata, che ha già tante richieste.