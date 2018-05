Juve: Buffon a Parigi, Emre Can-Morata in arrivo. Inter: Icardi resta, solo uno tra Rafinha e Cancelo. Milan: i numeri (ottimi) di Gattuso e il “guaio” Donnarumma. Napoli: Sarri tra i soldi e il cuore

© foto di Alessio Alaimo

È finito il campionato. Quando finisce il campionato c’è chi è felice e chi no. Poi inizia il mercato. Anzi, il mercato c’è a prescindere, anche a Pasqua. Solo che quest’anno per noialtri non c’è neppure il Mondiale e, quindi, c’è “più mercato”.

Ci sono tifosi che al gol di Vecino non hanno detto “uh che bravo Vecino!!!” ma “può essere una buona pedina di scambio per un eventuale colpo di mercato!”; altri di fronte a Spalletti che non parla “per dare spazio ai suoi ragazzi” hanno detto “si dia il via al toto-allenatori!”. La gente va pazza per il mercato. Anzi, la gente è pazza. Ma mai come i nostri politici. I nostri politici dicono cose come “Il 20% degli italiani usa psicofarmaci!” (Salvini, ieri). Ha ragione lui.

"Il campionato è finito e lascia in eredità tante indicazioni a tutti noi amanti del calcio. L'Inter conquista l'ultimo posto buono per la prossima Champions League e ora può ragionare su un mercato certamente più allettante. Chissà se Spalletti quest'anno verrà accontentato da mister Zhang. Per dare un segnale il patron cinese deve confermare tutta la rosa, riscattare Cancelo e Rafinha e portare altri 4 o 5 giocatori oltre ai 3 già presi. Attenti a Lamela, Pastore, Lavezzi e Di Maria: può essere l'anno buono. Il Milan ha speso molto la scorsa estate e quest'anno dovrà fare i conti con le restrizioni del fairplay…".

A un certo punto del mese di agosto alcuni commentatori (non saprei dire quali) parlano con altri commentatori (non saprei dire quali) e dicono: "Questa Inter è male allestita e parecchio indietro rispetto alle grandi del campionato. È una squadra abbandonata da chi se l'è comprata: il cinese". Tu, innamorato interista, ascolti e smoccoli davanti alla televisione. Stropicci i giornali. Ti fai venire il nervoso leggendo le veline sui siti. Dici: "Gli altri comprano, gli altri possono sognare, beati gli altri".

È la prima volta nel corso della stagione in cui perdi la fede. La prima. Ed è normale che sia così.

A un certo punto del mese di gennaio alcuni esperti di mercato (non saprei dire quali) dicono ad altri esperti di mercato (non saprei dire quali): "L'Inter era a un passo da Pastore, ha fatto la manfrina e non l'ha preso per taccagneria. L'Inter è francamente allo sbando e il cinese deve dare spiegazioni!". Fa niente se la storia non è quella, perché è comodo dire così e comunque nessuno ti smentisce. Tu, innamorato interista, bestemmi in aramaico davanti alle notizie di "CalcioMercatone", ti indigni guardando l'ultima puntata di "Speciale ComproTutto", maledici chi per un mese ti ha detto "è fatta" e, invece, non è fatta per niente e ti ritrovi a pensare "dove vogliamo andare con lo zoppo brasiliano...".

È la seconda volta nel corso della stagione in cui perdi la fede. La seconda. Ed è normale che sia così.

A un certo punto del mese di febbraio un giocatore molto sfortunato (Ranocchia) e un giocatore capace in passato di vincere tutto nell'arco di un mese (Pandev), condannano i nerazzurri in una partita agghiacciante giocata a Genova. L'Inter è senza idee, fiato, voglia. Gli esperti dicono: "Succede tutti gli anni, questa società non esiste, diciamolo francamente!". Tu, innamorato interista, non puoi fare altro che dare retta a tutti questi che dicono e dicono e dicono, e un po' lo vedi che tra un'analisi e l'altra godicchiano delle tue sventure.

È la terza volta nel corso della stagione in cui perdi la fede. La terza. Ed è normale che sia così.

A un certo punto, sempre a febbraio, una misteriosa voce (non saprei dire di chi) irrompe nei gruppi Whatsapp di tutti noi e asserisce: "Tra Wanda e Brozo c'è la tresca, lo spogliatoio dell'Inter è allo sbando totale!". I commentatori dicono "sono solo voci!", ma intanto eccome se ci inzuppano il biscotto. Tu, innamorato interista, sei distrutto dal pissi-pissi e dai risultati e, francamente, vorresti che il campionato fosse già finito.

È la quarta volta nel corso della stagione in cui perdi la fede. La quarta. Ed è normale che sia così.

A un certo punto, verso la fine del mese di marzo, il responsabile di tutto il cucuzzaro sportivo di Suning (Sabatini) rassegna le dimissioni e scende dalla barca. Il mondo mediatico elabora un parere unanime: "Walter ha capito che per il patron cinese l'Inter non conta nulla! Futuro grigio per i nerazzurri!". Tu, innamorato interista, puoi solo alzare le mani per provare a parare i colpi che arrivano da ogni lato.

È la quinta volta nel corso della stagione in cui perdi la fede. La quinta. Ed è normale che sia così.

A un certo punto di Lazio-Inter, partita decisiva, un giocatore dell'Inter (non saprei dire quale) la passa a un altro giocatore dell'Inter (non saprei dire quale): il pallone calciato male finisce in fallo laterale. È il secondo tempo inoltrato, la squadra sta perdendo, gli esperti dicono "Lazio con un piede e mezzo in Champions!" e ti ritrovi a pensare "questi non ce la fanno più...".

È la sesta volta nel corso della stagione in cui perdi la fede. La sesta. Ed è normale che sia così.

Solo che poi succede una cosa: questa.

Questo gruppo di scappati di casa decide che non è il caso di arrendersi. Li guardi bene e ti accorgi che no, non è lo stesso gruppo che ha preso sberle dal Genoa a febbraio, perché il capitano (Icardi) che ha la moglie spacca-spogliatoio si procura e segna un rigore. E il tizio che proprio a Genoa fece autogol (Ranocchia), a Roma entra e suona l'arrembaggio. E l'altro spacca-spogliatoio (Brozovic) batte un calcio d'angolo che pare una pennellata di un pittore capace e va a pescare la testa di uno degli inutili acquisti dell'estate scorsa (Vecino). E, insomma: col culo, la "fame", la rabbia, un pubblico micidiale e l'impensabile capacità di questi ragazzi di crederci fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, l'Inter torna a sentirsi bella, bellissima, dopo sei lunghissimi anni.

Parola agli esperti: "Eh, ma ai sorteggi i nerazzurri saranno in quarta fascia e dove vuoi che vadano...".

Ascolti, ripensi a questa stagione incredibile e ti viene tanto, tanto, tanto da sorridere.

Mistero della fede (e bentornata, Inter).