Juve, il sogno è sempre Isco, c’è anche Bernat per la fascia sinistra. Sarri pensa solo al campionato, il futuro a fine aprile. Chelsea e Monaco alla finestra. L’Inter torna forte su Verdi

L’eliminazione in Champions League non cambia i piani. Marotta è stato chiaro. La Juventus aumenterà la sua qualità con un mix tra giovani e giocatori più esperti. E anche qualche sogno. Uno di questi è Isco. Il corteggiamento parte da lontano. Sono due anni, che i bianconeri sondano il terreno. La Juventus sarebbe stata pronta anche a spendere 50 milioni di euro, ma il Real non si è mai voluto sedere al tavolo del trattative. Isco è un talento assoluto, può essere impiegato in più ruoli. Può fare la mezzala, il trequartista, l’attaccante esterno. In più piace tantissimo ad Allegri e sarebbe la chiave giusta per togliere ogni minimo dubbio sul futuro al tecnico livornese. Detto questo e ribadito che sono ore decisive per Emre Can, per il centrocampo va tenuto presente anche Paredes, che la Juventus era vicina ad acquistare prima del suo trasferimento allo Zenit. Capitolo fascia sinistra. Un nome da monitorare è quello di Bernat, esterno che al Bayern Monaco non sta trovando spazio. Visti gli ottimi rapporti con il Bayern e gli affari degli ultimi anni, ci potrebbero essere sviluppi, anche se al momento è solo un’idea. Intanto lo scontro diretto per lo scudetto è sempre più vicino. Sarà un momento importante anche per Sarri, che è concentrato solo sul campo. Il tecnico azzurro non vuole distrazioni, a Napoli sta bene e se il progetto sarà quello di una crescita ulteriore della squadra non avrà problemi a legarsi ancora di più al club che lo ha definitivamente lanciato nel grande calcio. Per capire bene la situazione bisognerà attendere ancora un po’. Che anche il Chelsea ci stia facendo un pensierino è normale. A fine stagione ci sarà la separazione con Conte e quindi la caccia al tecnico è aperta, anche se Abramovich non ha alcuna intenzione di pagare la clausola rescissoria. Attenzione anche al Monaco, che ultimamente ha preso informazioni. La verità è che nessuno ha avviato contatti, solo valutazioni. Il presidente De Laurentiis però non ha dubbi. Il futuro è Maurizio Sarri, certo se poi il matrimonio non dovesse proseguire bisognerebbe pensare anche ad una soluzione alternativa. Giampaolo sarebbe la logica continuazione del suo lavoro. Un po’ come è accaduto anche ad Empoli, ma è necessario ricordare che ha un contratto con la Samp fino al 2020. Continuano anche i movimenti dell’Inter. I nerazzurri hanno il si di De Vrij ma oltre alla difesa devono pensare alla fase offensiva. L’obiettivo è un esterno e il nome che riprende quota è quello di Verdi, che a fine stagione potrebbe lasciare il Bologna. Servono 25 milioni di euro per fare questa operazione, che può partire in maniera definitiva solo dopo la certezza del riscatto di Kondogbia da parte del Valencia. Infine il sorteggio di Nyon. La Roma ha pescato Il Liverpool. Non credo che sia un avversario più abbordabile rispetto a Real e Bayern Monaco. Klopp sta facendo un lavoro straordinario, l’eliminazione del City è solo l’ultima conferma. Di sicuro sarà una partita speciale per il grande ex Salah. La Roma ha tutto per conquistare la finale, Kiev non è più un sogno.