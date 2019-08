Juve: lo “strano” scambio Cancelo-Danilo e il piano-Dybala. Inter: la richiesta a Napoli e Roma per Icardi, quella “diversa” ai bianconeri. Lukaku: ecco le ultime, definitive offerte delle pretendenti. E su Dzeko…

© foto di Alessio Alaimo

Ciao. Dieci cose.

1) La notizia più bella della settimana fa riferimento a una foto: “Boateng-Satta, con questo bacio è riesploso l’amore!”. Si vedono i due piccioncini che limonano bei sereni in spiaggia o zone limitrofe. Ora, noi cuori di pietra del mercato non possiamo che essere felici per il trionfo dell’ammmore che è certamente più importante della compravendita di qualche terzino.

2) Tale Carlo Salimbeni di non so dove mi ha scritto su Messenger: “Secondo me non hai il coraggio di salutarmi sull’editoriale di martedì”. Salimbeni, prendi e porta a casa.

3) Il caso-Lukaku. Il caso-Lukaku ha rotto le balle più o meno come la faccenda Caltagirone, ma tanto giovedì chiude il mercato in entrata in Inghilterra e, quindi, presto sapremo. La situazione è assai spinosa: la Juve sembra essersi fatta da parte, l’Inter è tornata alla carica. L’offerta dei nerazzurri sfiora gli 80 milioni, che sono un’enormità ma non raggiungono la valutazione bestiale che fanno gli inglesi (83, tra una balla e l’altra). A Manchester fanno molto i preziosi, ma la sensazione è che la “tecnica Marotta” possa portare i frutti sperati. Si parla anche di “tentativo estremo” della Juve, ma più che altro i bianconeri sembrano intenzionati a piazzare Mandzukic.

4) Ora facciamo un nome nuovo, inedito, mai sentito al mercato: Dzeko. Ieri l’intermediario Silvano Martina si è fatto un giro nella sede dell’Inter e non certo per bersi uno spritz (o forse anche per quello). La questione è semplice: l’Inter ci prova ancora, sa che la Roma non abbassa di un centesimo la valutazione di 20 milioni e cerca di trovare un’alternativa al salasso. Quale? Ve lo diciamo nel punto 5 così acceleriamo.

5) Nelle intenzioni dell’Inter c’è la volontà di inserire nell’affare con i giallorossi Mauro Icardi per arrivare a una formula del tipo “Icardi nella capitale, Dzeko più 35/40 milioni a Milano”. La proposta potrebbe avere un senso ma resta complicatissima per il “consueto” motivo: Icardi, al momento, ringrazia e rispedisce al mittente ogni genere di proposta (la Roma gli offrirebbe un ingaggio stratosferico di quasi 9 milioni).

6) Ancora Icardi. La sensazione è che la Juve abbia “giocato” con Lukaku e in realtà pensi solo all’argentino. L’Inter non teme l’assalto: se per la Roma il prezzo è “trattabile”, per i bianconeri e il Napoli non si scende da quota 70 milioni. Un’enormità per come sono cambiati gli equilibri e che significa solo una cosa: Marotta tratta Icardi con la Juve solo se in mezzo ci finisce Dybala.

7) La Joya ha detto “no” al solito Manchester, gli ha chiesto 342423 milioni di miliardi e pure una bicicletta con cambio Shimano. L’argentino vorrebbe la sua chance con Sarri ma presumibilmente sarà invitato ad accasarsi altrove in nome della “sacra plusvalenza”, l’obiettivo maximo inseguito da tutti i club, ricchi o poveri che siano. Il Psg ci sta provando, l’altro incastro possibile è sempre il solito: Icardi in bianconero, Dybala in nerazzurro, valutazioni spropositate, bilanci che godono come ricci, tutti felici. Un piano logico che, però, rischia di crollare per una questione che definiremo “Marotta e Paratici difficilmente andranno a mangiare una pizza insieme”. Ma poi, sapete com’è, gli interessi di carattere economico/sportivo magari prevarranno e i due si siederanno bei sereni in pizzeria.

8) Balotelli forse va al Flamengo. Balotelli il 12 agosto compirà 29 anni. Undici anni fa il qui scrivente avrebbe scommesso la casa su un futuro da re di Marione. Per fortuna non avevo una casa. E comunque lui è diventato multimilionario comunque, ergo, il pirla sono io.

9) Non ho una nona cosa da dire.

10) Figuratevi la decima. Anzi sì: lo scambio Cancelo-Danilo ha una logica economica, non sportiva (opinioni, per carità). Quando Guardiola dimostrerà al mondo che bastava spostarlo 20 metri più avanti per trasformarlo in un’iradiddio potrete dire “minchia Biasin è pelato ma questa l’ha presa”. Se invece non la prendo dimenticatevi di questo punto 10). Ciao.

(Il 6 agosto a Milano non è bello. Se vi dicono “che bella l’estate in città” rispondete tipo Sgarbi con Mughini: ne avete assoluto diritto).