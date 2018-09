Juve-Napoli, che sfida tra Max e Carletto. Matuidi indispensabile per il centrocampo bianconero. Roma, la strada è il 4–2-3-1. Lazio da Champions. Piatek ha tutto per diventare un grande bomber. Sarri può vincere la Premier

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Max contro Carletto, che sfida ragazzi. Non vale certo per lo scudetto ma ci potrà dare un’indicazione importante. Con Ancelotti il Napoli sta progressivamente cambiando pelle. Il 4-4-2 è diventato il modulo più sicuro. Spazi coperti alla grande e Insigne più vicino alla porta. 15 punti in 6 giornate è un buon bottino, la sconfitta con la Samp è stata un incidente di percorso, ma è servita da lezione. Allegri ancora una volta sta dimostrando tutte le sue qualità nella gestione di un gruppo dai valori tecnici enormi. L’ultimo esempio è Dybala ma potrei parlare di Cancelo, Bernardeschi e di molto altro. Una citazione in questa Juve la merita Matuidi, ormai pedina indispensabile in mezzo al campo. Il match con il Napoli è un altro bel test, anche se ormai più che l’ottavo scudetto il vero grande obiettivo per la Juventus è la conquista della Champions League. Oggi è anche il giorno del derby di Roma. Di Francesco meritava fiducia e la partita con il Frosinone ha confermato una piccola svolta. Era necessario trovare una soluzione tattica più adatta alla squadra e il 4-2-3-1 è decisamente il modulo che permette alla Roma di esprimersi ai suoi livelli: N’Zonzi e De Rossi a fare la diga e a impostare, El Shaarawy e Under sugli esterni, Pastore dietro la prima punta. Segnali forti arrivano anche dalla Lazio, le 4 vittorie consecutive sono la conferma e quando Milinkovic Savic sarà al top della condizione ne vedremo delle belle. A proposito, per il suo rinnovo e quello di Immobile fino al 2023 manca solo l’annuncio. Come l’anno scorso la Lazio lotterà fino in fondo per un posto in Champions League. Intanto il calcio polacco può sorridere, il dopo Lewandovski è assicurato. Quello che stanno facendo Piatek e Milik è sotto gli occhi di tutti. Il secondo già lo conoscevamo, ma Krzysztof ha sbalordito tutti. 6 reti in serie A in 5 partite, già 4 in Coppa Italia. Il Genoa ha fatto un colpo straordinario se si pensa che Preziosi lo ha pagato appena 5 milioni dal Cracovia. Chiudo con la Premier e allora il riferimento non può che essere a Maurizio Sarri, su cui c’era un alone di dubbio. La velocità con cui si è adattato alla nuova realtà è la dimostrazione del suo valore. Il Chelsea rispetto alla passata stagione ha perso Courtois ma a centrocampo ha alzato il livello tecnico con Jorginho e Kovacic. Tenendo presente poi che Sarri ha cominciato a lavorare quasi a metà luglio, i risultati sono eccellenti. È secondo in classifica, si è già guadagnato la fiducia di Stamford Bridge e sono certo che farà una bellissima stagione. Lotterà per vincere la Premier. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, è l’allenatore ideale anche per completare il percorso di maturazione di Morata, che da ottimo attaccante con lui può diventare un bomber di razza.