Juventus, attesa per Suarez ma c’è anche Dzeko pronto, con Cavani possibile sorpresa. Kean può tornare. Inter, dopo Vidal le cessioni. Milan, sprint finale per Bakayoko

vedi letture

La Juventus è entrata nella fase più calda per la scelta del centravanti. Il primo obiettivo è sicuramente Luis Suarez. I bianconeri hanno fatto un deciso passo avanti con il giocatore e ora sono pronti ad affondare il colpo. Per lui è pronto un biennale con opzione sul terzo ad una cifra di 10 milioni di euro netti a stagione. Certo se Messi dovesse restare questo potrebbe cambiare gli scenari. Ecco perché la Juventus tiene calda anche la pista Dzeko. È chiaro che questa operazione dipende dall’arrivo di Milik in giallorosso. Sempre da non escludere anche l’ipotesi Cavani. La Juventus vorrebbe accelerare i tempi anche per permettere a Pirlo di avere a disposizione il prima possibile il numero 9 così tanto atteso. Ma oltre ad una punta centrale d’esperienza il tecnico bianconero vuole avere anche un centravanti di riserva e il nome di Kean è assolutamente plausibile. L’Everton per il momento fa resistenza ma la sensazione è che i bianconeri potrebbero alla fine trovare un’intesa con il club inglese. Con Romero all’Atalanta, resta in bianconero Daniele Rugani. Considerato che De Ligt rientrerà a novembre la Juventus non vuole correre rischi. Il Milan non si ferma più e ora sta concentrando tutta la sua attenzione su Bakayoko. Con il giocatore c’è già in linea di massima un accordo, serve perfezionare l’intesa con il Chelsea. L’obiettivo è tenere più basso possibile il diritto di riscatto. I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto della bilancia un prestito oneroso ma vorrebbero non superare la cifra complessiva di 25 milioni di euro. Il Milan continua a lavorare anche su un esterno destro basso e un difensore centrale. Saranno i due colpi che poi chiuderanno il mercato. L’Inter, dopo aver preso Kolarov, acquisterà anche Vidal. È solo questione di ore ma il centrocampista cileno andrà ad arricchire un reparto già molto forte. Il sogno sarebbe Kanté ma per realizzarlo l’Inter dovrà fare prima almeno un paio di cessioni importanti e provare poi a convincere il Chelsea con una grande offerta. A questo punto sembra molto probabile la partenza di Nainggolan, che ritornerebbe volentieri a Cagliari anche se il nodo principale resta l’ingaggio. Per Skriniar al momento non sono arrivate offerte, il Paris Saint Germain presto potrebbe farsi avanti. Infine il Napoli. Giuntoli sta lavorando forte alle cessioni di Koulibaly e Milik. Ancora non è stata raggiunta un’intesa con il Manchester City ma questa resta per il centrale senegalese la destinazione più probabile. Il Napoli ha pronto anche il sostituto. A oggi infatti Sokratis è in pole position. L’alternativa è Senesi del Feyenoord. Il club olandese chiede 20 milioni di euro.