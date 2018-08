Juventus, chiuso Cancelo ora si lavora a Milinkovic-Savic. Ultima offerta per Golovin. Rivoluzione Inter sulle fasce, Malcom in Candreva out. Il Milan non è Immobile, le altre nemmeno

© foto di Lorenzo Di Benedetto

È stata una settimana febbricitante, più che febbrile, a Milano. Perché il mercato dei grandi nomi, con il Mondiale, è praticamente bloccato. Fermo, non tira un rivolo di vento. Vero che noi italiani siamo solamente degli osservatori (poco) neutrali della contesa russa, ma tutti i club stanno guardando al palcoscenico più bello del globo per provare a trovare il colpo a sorpresa. Così alla Juventus prendono Joao Cancelo, che in Russia fa la stessa fine di Ventura e sodali (cioè non ci va) e può sbarcare tranquillo al J-Medical durante la settimana. Can già chiuso, Cancelo anche, la Juventus aspetta le offerte per i suoi big. Nessuno rimane per forza, nessuno è in vendita. Sturaro continua a piacere al Newcastle, Higuain sarà oggetto di cui discutere, idem Dybala. Però il principale nome è Milinkovic-Savic che, nella mixed zone contro il Brasile, ha fatto capire di volere i bianconeri. O comunque una squadra di quel livello. Allegri ha bocciato Cristante, negli scorsi mesi, perché crede che il serbo sia il giocatore da puntare, per una mediana con muscoli e forza d'urto superiore anche a quella del Real Madrid In questo contesto appare anche Golovin, calciatore della nazionale russa, più una scommessa Mondiale che non una certezza. Ultima offerta a 22 mimlioni di euro più 3 di bonus, poi la Juve virerà su altri profili. A proposito, Stefano Sturaro vorrebbe andare al Newcastle, dove è stimato da Benitez: la forbice è di circa un paio di milioni, a 18 si chiude.

Chi invece fa tirare il vento è l'Inter, perché dopo Radja Nainggolan - fuori dal Mondiale anche lui - è stato il turno di Matteo Politano, "rubato" alle avversarie per circa 25 milioni di euro più i giovani. E poi ci sarà Malcom, del Bordeaux, nonostante permangano alcuni problemi per la formula del trasferimento. A destra c'è un buco, ma il giro lì è più lungo: l'agente di Aleix Vidal è a Milano, formalmente per parlare con i club, ma senza offerte concrete. Il giro potrebbe portare Florenzi all'Inter e Vidal alla Roma, vecchia conoscenza di Monchi al Siviglia. Ma è tutto in embrione. A proposito, la Roma ha praticamente comprato mezzo mondo - cioè quello che non è in Russia, da Bianda a Kluivert - ma non ha ancora terminato i colpi a sorpresa. La Lazio aspetta la cessione di Felipe Anderson, oltre a quella di Milinkovic-Savic, per poi affondare su tutti i suoi obiettivi, da Acerbi-Wesley in poi. Difficile arrivare ad Alejandro Gomez - che vuole andarsene dall'Atalanta - così come Remo Freuler.

E il Milan? Non è Immobile. Battute a parte, il centravanti laziale è il primo nome per l'attacco, sia in caso di Europa League che no. Non cambia poi molto, per l'ex Toro, ma non sarà un'operazione semplice perché il caos è evidente. Mirabelli si è cautelato, ma poi dipenderà da un eventuale nuovo compratore. Certo, Yonghong Li, fino alla fine, è riuscito a non mostrare i propri capitali (né i flussi del suo danaro). Chissà: voleva fare come Thohir o come Baccaglini?