Juventus e Real quanti intrecci: Marcelo e Isco per Dybala, ecco l’ultima idea di mercato. Hamsik al Dalian. Saint Maximin è l’esterno che il Milan ha scelto per l’anno prossimo. Per il futuro di Spalletti decisivi i prossimi 2 mesi

Il tempo non manca ma il quadro delle operazioni per giugno comincia a delinearsi. La Juventus è sempre molto attiva. In casa bianconera sono in atto alcune riflessioni. È chiaro che in estate il lavoro non mancherà. Paratic, che ha già preso Ramsey, vuole ulteriormente rafforzare il centrocampo. Il ritorno di Pogba è difficile ma non impossibile. La strada è fortemente in salita, ma la Juventus ha in testa molti piani. Uno di questi porta a una maxi operazione con il Real Madrid, che è sempre sulle tracce di Dybala. Le prossime partite e soprattutto la Champions potranno dare risposte importanti anche per il suo futuro. Che alla Juventus piacciano Marcelo e Isco non è un mistero. Florentino da sempre è un grande estimatore di Dybala. Per cui di fronte a un reciproco interesse potrebbe nascere un eclatante tavolo di trattative. Al momento è solo un’idea ma a farla diventare un’ipotesi concreta non ci vuole molto. Per cui questa è una pista da tenere in considerazione. Per quanto riguarda il difensore, oltre ai soliti De Ligt e Savic, attenzione a Romero, un’operazione che potrebbe essere abbreviata nei tempi. Nel senso che anziché arrivare a Torino nel giugno del 2020, l’argentino potrebbe vestire la maglia bianconera con un anno di anticipo. Capitolo Hamsik. La trattativa dopo uno stop momentaneo è ripresa spedita. Marek la sua decisione l’ha già presa e il Napoli non ha intenzione di ostacolarlo. In ballo ci sono 20 milioni di euro più bonus e 9 milioni di ingaggio per il centrocampista slovacco. A breve arriverà la fumata bianca. Il Milan dopo aver tentato fino all’ultimo di prendere Carrasco nell’ultimo mercato, si sta muovendo decisamente per l’estate. L’obiettivo è sempre un attaccante esterno. Leonardo e Maldini hanno individuato in Saint Maximin del Nizza il profilo giusto. La richiesta del club francese è di 30 milioni di euro, i rossoneri sono al lavoro per provare a chiudere sui 20 milioni. L’obiettivo è trovare già l’accordo in questi mesi, un po’ come è stato fatto con il Flamengo per Paquetà anche per anticipare la concorrenza. È chiaro che il Nizza ha tutto l’interesse di creare un’asta per monetizzare al massimo. Infine una considerazione su Spalletti. Gli ultimi risultati hanno tolto qualche certezza su un suo futuro ancora all’Inter. Molto dipenderà da come la squadra risponderà sul campo tra febbraio e marzo. In campionato ma anche in Europa League.