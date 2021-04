Juventus, Morata in bilico, Milik ipotesi concreta. Nella lista anche Giroud e Scamacca. Inter, in agenda anche il rinnovo di Conte. Milan, per l’attacco c’è anche Belotti

Momento di riflessioni in casa Juventus. Tanti i nodi da sciogliere, in primis in attacco dove la situazione è molto fluida. Queste ultime partite saranno decisive per capire il futuro di Alvaro Morata. Dopo un ottimo avvio il centravanti spagnolo nel corso della stagione ha avuto un rendimento altalenante e per questo la società bianconera sta valutando il da farsi. A oggi è da scartare l’ipotesi di un riscatto a titolo definitivo dall’Atletico Madrid. Più plausibile l’eventuale rinnovo del prestito a 10 milioni ma la verità è che la Juventus sta pensando anche ad altre alternative, su tutte Milik. La punta polacca a gennaio è stata ceduta al Marsiglia ma dopo neanche sei mesi è già vicina a lasciare il club francese. Con 12-13 milioni al massimo l’operazione si può concludere ed è per questo che Paratici e Nevded sono alla finestra pronti a lanciare l’assalto. È chiaro che la Juventus non si fermerebbe solo a lui perché ha la necessità di avere due attaccanti centrali in rosa. Per cui attenzione anche altri due nomi che potrebbero diventare molto caldi: Giroud e Scamacca. Il primo andrà a via a giugno a scadenza dal Chelsea. Il secondo è già stato insistentemente cercato nel

mercato di gennaio e potrebbe rientrare nell’ambito dell’operazione Locatelli con il Sassuolo. Intanto anche l’Inter è in fase di attesa. L’arrivo di Zhang sarà fondamentale per dare il via all’operazione dei tanti rinnovi che Marotta e Ausilio hanno impostato in questi mesi: Lautaro Martinez, De Vrij, Bastoni e D’Ambrosio tanto per intendersi. Tutti accordo raggiunti sulla parola ma che hanno bisogno di essere ratificati dalla proprietà per poi essere depositati. Insomma un passo fondamentale per l’Inter che verrà. E a questo proposito anche l’argomento Conte è caldo. Il tecnico sta guidando la squadra alla vittoria di uno scudetto che manca da 11 anni e la volontà sarebbe quella di pensare ad un progetto più lungo rispetto a quello attuale. Conte ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e a oggi l’idea è allungare il matrimonio. Molto dipenderà dalla società e dalle sue possibilità perché dal punto di vista tecnico c’è soddisfazione per il lavoro svolto dall’allenatore. Il Milan è sempre alla ricerca di una punta centrale per l’anno prossimo. Considerato che il rinnovo di Ibrahimovic è virtualmente fatto e che con ogni probabilità a giugno Mandzukic partirà, serve un altro attaccante. L’idea sarebbe un profilo giovane e di prospettiva e in questa ottica piace molto Vlahovic. La sua valutazione, ben oltre i 40 milioni, però non concede molti margini di manovra. E quindi ecco che i rossoneri si stanno muovendo su più fronti. Tra le idee c’è anche Belotti. Il Gallo non ha ancora trovato l’intesa per allungare il suo contratto con il Torino in scadenza nel giugno 2022. Il club granata chiede almeno 30 milioni di euro. Su di lui però c’è da registrare anche il forte interesse della Roma, che a fine stagione dovrà fare i conti con l’addio di Dzeko.