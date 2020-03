Juventus, Paratici al lavoro per blindare Dybala. Il Napoli dopo l’accordo con Mertens accelera per i rinnovi di Zielinski e Maksimovic. Il Barcellona pronto a inserire Vidal per Lautaro. L’Inter pensa ancora a Marcos Alonso

In attesa di capire come finirà questa stagione, la Juventus sta facendo il punto della situazione per il futuro. Uno degli obiettivi è il rinnovo di Paulo Dybala. La Joya ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e per questo la Juventus punta a blindarlo per almeno altri due anni. Dybala guadagna sui 7 milioni di euro a stagione e vorrebbe un importante adeguamento. Insomma lavori in corso per chiudere prima possibile questa trattativa. Piu difficile invece che Higuain possa restare in bianconero.

Anche il Napoli in questo periodo si sta muovendo su più fronti. Dopo aver raggiunto l’intesa con Mertens (il belga firmerà fino al 2022 con un ingaggio di 4,5 milioni a stagione), è partita l’accelerata per definire anche il contratto di Zielinski e Maksimovic. La lunghissima trattativa con il centrocampista polacco si sta per concludere. Giuntoli è molto avanti anche per Maksimovic. Si continua a trattare invece per Milik e Hysaj. Il difensore albanese non è detto però che resti. Sul fronte delle partenze illustri si sta delineando sempre più il quadro. Per Koulibaly l’ipotesi più probabile a oggi resta il Paris Saint Germain. Dietro l’angolo ci sono anche Manchester City e United. De Laurentiis vorrebbe almeno 100 milioni, il club francese è intenzionato però a spendere meno. I contatti vanno avanti. In uscita rimane Lozano, ma anche la situazione di Allan è tutta in evoluzione. Sono due giocatori che piacciono ad Ancelotti, difficile però che l’Everton possa piazzare il doppio colpo. Resta comunque una pista da non escludere. Come più volte detto, l’Inter in vista dell’estate deve resistere all’assalto delle big per Martinez. Il Barcellona è sempre più determinato. Le parole di Messi su Lautaro (“Impressionante, diventerà un grande giocatore”) sono un chiaro segnale di come si vuol muovere il club catalano per rafforzarsi. L’Inter è consapevole del rischio. Il Barcellona potrebbe pagare la clausola rescissoria ma sta pensando di inserire nell’operazione Vidal, che è da sempre un grande obiettivo di Antonio Conte. Una situazione da monitorare con attenzione. I nerazzurri continuano a pensare alla fascia sinistra. L’arrivo di Young è stato importante ma per il prossimo anno c'è sempre da tenere presente il profilo di Marcos Alonso, oltre a quello di Emerson Palmieri. Il Chelsea per oggi non è affatto convinto di metterli sul mercato ma da qui a giugno la situazione potrebbe cambiare. E l’Inter è pronta a cogliere l’occasione.