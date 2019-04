Juventus, per la difesa torna di moda Savic, ma l’Atletico Madrid non molla. Se Allegri lascia, Deschamps in vantaggio su Conte. Inter, ottimismo per il rinnovo di Skriniar. Roma intesa di massima per Zaniolo, a fine stagione firmerà fino al 2024

Il quarto di Champions con l’Ajax è l’obiettivo piu importante per la Juventus, ma gli occhi sono rivolti anche al futuro. Paratici continua a lavorare in vista anche di un ricambio generazionale. La difesa è il reparto che più di ogni altro ha bisogno di un intervento deciso. Soprattutto al centro dove al momento le certezze sono Bonucci, Chiellini e Rugani, fresco di rinnovo fino al 2023. Serve un ulteriore innesto e la Juventus non può permettersi di sbagliare. La riflessione è fondamentalmente questa: investire su un profilo giovane ma di assoluto respiro internazionale oppure su un giocatore con più esperienza. E in quest’ultima ottica è tornato di grande attualità il nome di Stefan Savic dell’Atletico Madrid, già cercato a gennaio. Il montenegrino ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020 e potrebbe diventare un’ottima occasione. Per la linea verde sotto stretta osservazione c’e sempre Ruben Dias del Benfica, che ha un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria molto alta intorno ai 60 milioni di euro. Romero è già stato bloccato da tempo, ma l’intenzione è di lasciarlo ancora un anno a Genova. Rimanendo in casa Benfica, la Juventus segue sempre con attenzione Joao Felix, anche lui strablindato. Molto bravo davvero, anche se in attacco attualmente i bianconeri sono più che coperti. Prima di sferrare l’assalto decisivo su tutti i fronti, Paratici ha bisogno di capire anche chi sarà l’allenatore del futuro. Ora tutti gli sforzi sono concentrati su campionato e Champions League ma è chiaro che poi Allegri dovrà prendere una decisione. Sono in rialzo le quotazioni di Deschamps, in vantaggio su Conte. La linea all’interno del club è quella di scegliere comunque un tecnico che abbia già vissuto l’ambiente bianconero. E Deschamps rappresenta tutto questo. Conte resta un’ipotesi forte ma occhio sempre all’Inter. E passiamo al capitolo rinnovi. Ci sono due situazioni aperte, che riguardano Inter e Roma. Marotta e Ausilio stanno lavorando forte per cercare di blindare Skriniar, un punto di riferimento imprescindibile per la difesa nerazzurra. L’obiettivo è allungargli il contratto fino al 2024 con un importante aumento di ingaggio. Nonostante l‘interesse di City, United, Real e Barcellona, l’Inter è fiduciosa di chiudere positivamente la trattativa, anche grazie alla volontà del giocatore. Passi in avanti anche per il rinnovo di Zaniolo. La fumata bianca è davvero vicina. La Roma lo considera giustamente indispensabile. I contatti vanno avanti in maniera molto positiva e costruttiva. Alla fine della stagione Zaniolo allungherà di un anno fino al 2024 con un adeguamento economico che lo porterà a guadagnare più di due milioni di euro.